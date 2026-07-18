Новий головний біль для Європи. Марін Ле Пен вчетверте йде в президенти Франції і цього разу може перемогти: що варто про неї знати

У липні французька політикиня Марін Ле Пен , представниця ультраправої політисили Національне об'єднання, оголосила про свій намір балотуватися в президенти Франції в 2027 році. Цю заяву Ле Пен зробила після того, як апеляційний суд де-факто дозволив їй такий крок , хоча й залишив чинним вирок про її провину у незаконному використанні державних коштів. Тепер Ле Пен лідирує в соціологічних опитуваннях і може стати новим головним болем для Європи.

Вибори президента Франції в 2027 році відбудуться 18 квітня, а другий тур за необхідності проведуть 2 травня. Чинний президент країни Еммануель Макрон не може висувати свою кандидатуру, адже вже був главою держави два терміни поспіль. Від його партії Відродження на виборах балотуватиметься колишній 37-річний Габрієль Атталь, колишній прем'єр-міністр Франції (у 2024 році).

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Утім, нині в попередніх опитуваннях його випереджає 57-річна Марін Ле Пен, перемога якої на президентських виборах означала б різкий ухил Франції вправо та значну зміну зовнішньополітичного курсу офіційного Парижу, який досі залишався одним із найвідданіших партнерів України у війні проти РФ.