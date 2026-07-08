Володимир Зеленський до останнього не говоритиме, чи буде балотуватись у президенти, вважає Олег Саакян (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)

Політолог Олег Саакян в інтерв’ю Radio NV пояснив, чому президент України Володимир Зеленський тягне з відповіддю на питання, чи балотуватиметься він на другий термін.

«Коли ми підійдемо до самих виборів, думаю, що Зеленському вкрай важливо до цього моменту протримати цей рівень довіри. І він не буде підтверджувати чи заперечувати, що він буде балотуватися. Бо до самого останнього дня це частина його політичного ресурсу, який можна потім обміняти. Обміняти на парламентські можливості, на кадрові можливості утримання до цього моменту контролю. Бо якщо сказати, що Зеленський не буде балотуватися, першими побіжать пацюки, але за пацюками побіжать і просто слабкі серцем, розумом, кишенею і різні абсолютно персонажі з влади. Простіше кажучи, лояльністна вертикаль може посипатися. Це втрата контролю за ситуацією», — сказав Саакян в ефірі Radio NV.

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Політолог спрогнозував, що Зеленський тягнутиме до останнього і визначиться з тим, чи балотуватиметься знову у президенти лише «на фінішній прямій» — залежно від реальних можливостей виграти вибори.

«Я не думаю, що Зеленський піде на вибори для того, щоб програти. Зеленський наважиться йти на вибори тільки в випадку, якщо конструкція дозволятиме їм перемогти. Якщо не дозволятиме, я певен, що він буде грати в наступника і домовлятися, і будувати певну конструкцію, яким чином зберегти частину влади, але відійти з посади президента і сказати „я свою роботу зробив, тепер наступні можуть включитися“ тощо. Але мати гарантовані відхідні шляхи, тому що значна частина його команди буде серйозно перелякана, що зі зміною президента по них можуть розпочатися і розслідування, і політичні переслідування, та і взагалі багато чого „цікавого“», — додав Саакян.

Що відомо про намір Зеленського балотуватися на другий термін та вибори в Україні

23 червня 2026 року колишній журналіст BBC News Деніел Пратт із посиланням на джерела повідомив, що Зеленський вирішив балотуватися на другий термін, а найімовірніший час для голосування — осінь цього року.

Він також писав, що Банкова робить ставку на союз із Валерієм Залужним, а перші деталі майбутнього альянсу обговорювалися ще в Лондоні під час візиту Рустема Умєрова. Цю інформацію згодом підхопили й поширили деякі українські ЗМІ.

Водночас 24 червня медіа-радниця Валерія Залужного Оксана Тороп спростувала інформацію про нібито політичні домовленості між ним і президентом Володимиром Зеленським щодо майбутніх виборів. За її словами, під час нещодавньої зустрічі в Києві сторони обговорювали виключно питання українсько-британського співробітництва та міжнародної підтримки України.

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1 липня Українська правда писала, що під час візиту колишнього головнокомандувача ЗСУ, а нині посла України у Великій Британії, Валерія Залужного до Києва представники влади з’ясовували, чи планує він балотуватися в президенти, якби восени відбулися вибори.

18 грудня 2025 року президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до виборів глави держави у відповідь на запит США.

ПІзніше російський диктатор Володимир Путін під час прямої лінії заявив, що Росія нібито готова «подумати про безпеку» під час виборів в Україні і «може утриматися від ударів углиб території України».

Реагуючи на слова диктатора, Зеленський наголосив, що Путін контролює вибори в Росії, а тепер він хотів би контролювати їх в Україні.

«Ми не погодимося, щоб нас хтось контролював», — сказав президент.

Згідно з Конституцією України, 31 березня 2024 року мали б відбутися чергові вибори президента України. 20 травня 2024 року сплив визначений Конституцією п’ятирічний термін від моменту інавгурації Володимира Зеленського.

У січні того ж року Зеленський заявив, що не відкладає виборів, а просто не може їх провести, оскільки під час воєнного часу це заборонено законом.