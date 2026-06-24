Мамдані посилює вплив: на праймеріз Демократичної партії перемогли кандидати, яких підтримав мер Нью-Йорка

24 червня, 10:49
Мер Нью-Йорка Зохран Мамдані підтримав трьох кандидатів лівого флангу (Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Мер Нью-Йорка Зохран Мамдані підтримав трьох кандидатів лівого флангу (Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Троє кандидатів до Конгресу, підтримані мером Нью-Йорка Зохраном Мамдані, перемогли на праймеріз у штаті Нью-Йорк, що відбулися 23 червня. 

Про це написала The Guardian у середу, 24 червня.

Видання зазначило, що вплив Мамдані на Демократичну партію дедалі посилюється. Зокрема на праймеріз у 10-му окрузі переміг Бред Ландер, який у 2025 році теж балотувався на посаду мера, а потім підтримав Мамдані. У сьомому окрузі Нью-Йорка праймеріз виграла ще одна союзниця Мамдані, колишня профспілкова діячка Клер Вальдес. В 13-му окрузі перемогу здобула Даріаліз Авіла Шевальє, причому її конкурентом був чинний конгресмен Адріано Еспайат.

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Газета називає такі результати праймеріз чистою перемогою для Мамдані, який поставив свій політичний капітал на підтримку трьох лівих союзників. Це була певним чином авантюра, яка мала б перевірити його популярність та вплив, і мер Нью-Йорка впорався з цим викликом, пише The Guardian.

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Ще однією визначною подією праймеріз в штаті Нью-Йорк називають поразку єдиного онука 35-го президента США Джона Ф. Кеннеді Джека Шлоссберга. У 12-му окрузі він став лише третім, а перемогу здобув політик і громадський діяч Міка Лашер.

В цілому нью-йоркські праймеріз показали зростаючий вплив лівого флангу Демократичної партії, проте в кількох округах перемогли помірковані демократи, і це матиме вирішальне значення на виборах у Конгрес в листопаді, підсумовує видання.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   США Нью-Йорк Праймеріз Зохран Мамдані

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