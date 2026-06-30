Верховний суд США відхилив спробу Трампа скасувати громадянство за правом народження

Верховний суд США постановив, що указ президента США Дональда Трампа про обмеження права на автоматичне отримання американського громадянства за правом народження є незаконним.

Про це у вівторок, 30 червня, повідомляє CNN.

Суд постановив, що указ, який Трамп видав 20 січня 2025 року, в перший день його другого терміну, був незаконним.

Голова Верховного суду США Джон Робертс назвав громадянство «правом мати права».

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Він зазначив у рішенні суду, що «автори Чотирнадцятої поправки поширили цю обіцянку на „кожну людину, народжену вільною на цій землі“. Ми дотримуємося цієї обіцянки й сьогодні».

Це рішення стало значною поразкою для Трампа, який під час передвиборчої кампанії, зокрема, обіцяв покласти край «туристичним пологам» і чий другий термін значною мірою визначався зусиллями з боротьби як з нелегальною, так і з легальною імміграцією.

Громадянство за правом народження у США означає автоматичне надання американського громадянства всім особам, які народилися на території країни, незалежно від громадянства їхніх батьків.

Це право закріплене у 14-й поправці до Конституції США (1868 рік), яка встановлює, що всі особи, народжені або натуралізовані в США та підпорядковані їх юрисдикції, є громадянами Сполучених Штатів і штату проживання.

У 2025 році адміністрація Дональда Трампа підписала виконавчий указ, який намагався обмежити автоматичне надання громадянства дітям, народженим у США від батьків без легального статусу або з тимчасовими візами. Цей крок викликав численні судові позови.

Станом на 2025−2026 роки суди нижчих інстанцій блокували виконання указу, а Верховний суд США підтвердив чинність 14-ї поправки та визнав обмеження неконституційними, фактично залишивши принцип громадянства за народженням без змін.

29 червня Верховний суд США відмовився розглядати апеляцію президента Дональда Трампа у справі щодо домагань до американської колумністки Джин Керролл.

У 2019 році Е. Джин Керролл публічно заявила, що Дональд Трамп вчинив щодо неї сексуальне насильство в примірочній універмагу Bergdorf Goodman у Нью-Йорку в середині 1990-х років. Трамп категорично відкинув звинувачення, назвавши їх «вигаданим шахрайством». Після цього журналістка подала цивільні позови про захист честі та гідності.

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У 2023 році суд присяжних визнав Трампа відповідальним за сексуальне насильство та наклеп, присудивши Керролл 5 мільйонів доларів компенсації. Згодом, через повторні образи з боку політика у соцмережах, інший суд присяжних зобов’язав його виплатити журналістці ще 83,3 мільйона доларів.