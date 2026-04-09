Взяти Мертвого Чоловіка. Як у Першу світову німецькі генерали влаштували безглузду м’ясорубку заради гори з дивною назвою під Верденом

Французькі солдати переходять в атаку зі свого окопу під час Верденської битви, 1916 рік (Фото: Alamy via Reuters)

Навесні 1916 року під Верденом відбулась одна з найкривавіших локальних битв в історії людства, яка стала синонімом жахів війни. Німці штурмували непримітну гору впродовж трьох місяців і врешті взяли її — але перемога нічого не дала.

Німецькі генерали почали наступ на Верден 21 лютого 1916 року й сподівалися взяти його за кілька днів. Але цей бліцкриг Першої світової з тріском провалився на гористій місцевості, а вбивчий фланговий вогонь французьких важких батарей із-за річки Маас щоденно забирав життя в сотень німецьких солдатів. Щоб змусити гармати замовкнути, командування кинуло кілька армійських корпусів на штурм однієї лише гори.

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Усе почалося зі стратегічного задуму начальника німецького Генерального штабу Еріха фон Фалькенгайна. План під кодовою назвою Правосуддя передбачав не лише захоплення міста, а й тотальне перемелення французьких дивізій масованим артилерійським вогнем у війні на виснаження. Німецька армія накопичила понад 1.000 гармат, серед них важких 150-міліметрових гаубиць — 500 і 26 велетенських 420-міліметрових мортир проти супротивника, який мав в арсеналі здебільшого легкі 75-міліметрові польові гармати.

У перший день наступу на Верден понад 1200 німецьких гармат відкрили шквальний вогонь по вузькій ділянці правого берега річки Маас. Понад мільйон снарядів надважких калібрів руйнували траншеї та глибокі укриття. Піхота стрімко пішла вперед із новітніми вогнеметами, знищила передові французькі лінії та швидко захопила ключовий форт Дуомон. Однак німецькі стратеги не врахували, що поле бою розрізає навпіл бурхлива річка Маас — і цей географічний нюанс став їхньою фатальною помилкою.