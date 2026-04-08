МЗС відреагувало на звинувачення Венса про «втручання» України у вибори в Угорщині

Віцепрезидент США Джей Ді Венс та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у Будапешті, Угорщина, 7 квітня 2026 року (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу у середу, 8 квітня, прокоментував заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса , який звинуватив українські спецслужби у спробах «втрутитись» у вибори в Угорщині.

За словами Тихого, Україна «не перебільшує» значення цієї заяви. Він вважає, що на пресконференції з Венсом були присутні журналісти, які «систематично намагалися спровокувати» віцепрезидента США на різкі заяви, а Венс майже завжди «відповідав нейтрально».

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«Ми, чесно кажучи, не перебільшуємо значення цієї заяви. Я закликаю подивитись повністю пресконференцію, тоді стане очевидно ставлення віцепрезидента США, а не робити висновки на основі того маленького шматка», — сказав Тихий і додав, що окремих спілкувань з американцями з приводу нібито втручання у вибори не відбувається.

7 квітня віцепрезидент США Джей Ді Венс під час пресконференції з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном заявив, що «в українських спецслужбах є елементи, які намагаються вплинути на результати американських та угорських виборів».

Венс прибув до Угорщини, щоб підтримати Орбана за кілька днів до парламентських виборів, які відбудуться 12 квітня.