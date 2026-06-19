Венс відклав поїздку до Швейцарії, де мали відбутися переговори з Іраном

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час брифінгу у Білому домі у Вашингтоні, 18 червня 2026 року (Фото: REUTERS/Eric Lee)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відклав поїздку до Швейцарії увечері 18 червня для проведення нового раунду переговорів з Іраном після підписання меморандуму про взаєморозуміння. Про це повідомив речник Білого дому, пише CNN .

«Як зазначив віцепрезидент на своїй пресконференції, плани щодо майбутніх технічних переговорів ще не остаточно узгоджені, і делегація США була готова вилетіти при першій же нагоді. Однак логістика цих переговорів ніколи не була простою чи передбачуваною», ­— сказано у заяві.

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У Білому домі зазначили, що Венс не вилетів до Швейцарії у четвер увечері, але США сподіваються розпочати технічні переговори в рамках 60-денного процесу якомога швидше.

Своєю чергою пов’язаний з ліванським угрупуванням Хезболла телеканал Al Mayadeen повідомив, що іранська делегація призупинила свою поїздку до Швейцарії через те, що Ізраїль продовжує атакувати південь Лівану, пише Iran Insight. Медіа стверджує, що делегація готувалася до поїздки, але питання Лівану є ключовим для переговорів і визначає, чи будуть вони продовжуватися, чи будуть призупинені.

18 червня Венс анонсував поїздку до Швейцарії, хоча й визнав, що терміни залишаються невизначеними. Він повідомив, що технічні переговори, спрямовані на остаточне узгодження мирної угоди США з Іраном, як очікується, розпочнуться на цих вихідних.

Мирні переговори США та Ірану — що відомо

Вночі на 18 червня стало відомо, що лідери США та Ірану Дональд Трамп і Масуд Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на припинення конфлікту на Близькому Сході. Причому кожен із них зробив це окремо: Трамп підписував документ у Франції.

Телеканал CNN оприлюднив текст меморандуму про взаєморозуміння, що складається з 14 пунктів. Згідно з документом, США дозволять Ірану експортувати нафту та знімуть санкції, і Тегеран зможе отримати доступ до фонду розвитку в розмірі 300 млрд доларів за умови виконання зобов’язань щодо ядерної програми. За даними The Guardian, Іран погодився «розбавити» свій збагачений уран, не вивозячи його з країни.

Після підписання меморандуму Іран зобов’язується протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською затокою та Оманським морем.

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Очікується, що після цього сторони мають розпочати 60-денні перемовини, за результатами яких — підписати остаточну мирну угоду.

18 червня Центральне командування Збройних сил США (Centcom) заявило, що блокада Ормузької протоки остаточно знята.