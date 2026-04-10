Зеленський: Україна готова до дзеркальних кроків у відповідь на «великоднє перемир’я» Росії

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву російського диктатора Володимира Путіна про «великоднє перемир’я» . За його словами, Україна готова до дзеркальних кроків.

«Ми пропонували в цьому році припинення вогню на час Великодніх свят і будемо діяти відповідно. Людям потрібен Великдень без загроз та реальний рух до миру, і в Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня», — написав президент у своєму Telegram у ніч проти п’ятниці, 10 квітня.

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Раніше російські пропагандистські агенції ТАСС і РИА Новости з посиланням на Кремль повідомили, що Путін оголосив «великоднє перемир’я» з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня.

У Кремлі цинічно заявили, що «розраховують, що українська сторона візьме приклад» з країни-агресора.

Раніше 9 квітня речник Кремля Дмитро Пєсков говорив, що Путін поки що не ухвалював «жодних рішень» про великоднє перемир’я.

30 березня Володимир Зеленський підкреслив у коментарі журналістам, що готовий до будь-якого формату припинення вогню, зокрема на Великдень.

31 березня спікер Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи пропозицію президента України про великоднє припинення вогню, заявив, що Росія «не побачила чітко сформульованої ініціативи».

3 квітня під час розмови з Папою Римським Левом XIV український президент зазначив, що Росія з ночі атакує Україну сотнями шахедів і десятками ракет, таким чином відповівши на пропозицію щодо припинення вогню, — інтенсивність ударів лише зросла, і країна-агресор перейшла до великодньої ескалації.

6 квітня Зеленський заявив, що Україна готова дзеркально припинити удари по енергетиці РФ, якщо Росія зупинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру.