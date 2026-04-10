Сибіга прокоментував оголошене Путіним «перемир'я»: Побачимо, коли почне діяти, і готові відповісти дзеркально
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Фото: REUTERS/Kaan Soyturk)
У Міністерстві закордонних справ України прокоментували оголошене російським диктатором Володимиром Путіним «великоднє перемир’я». Очільник зовнішньополітичного відомства Андрій Сибіга заявив, що Київ побачить, де і коли почне діяти тиша, і готовий відповісти дзеркально.
Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі X у п’ятницю, 10 лютого.
«Пропозиція великоднього припинення вогню, запропонована президентом України, має шанс на втілення в життя. Українці заслуговують на святковий день без терору. Побачимо, коли та де почне працювати тиша, і відповімо дзеркально», — написав міністр.
Як зазначив Сибіга, тривале припинення вогню «проторувало би шлях до справжньої дипломатії та завершення цієї війни, яку Росія ніколи не виграє і мусить нарешті закінчити».
МЗС переконане, що перемир’я — це правильна стратегія для просування дипломатичних зусиль, як на Близькому Сході, так і у випадку агресії РФ проти України.
9 квітня російські пропагандисти повідомили, що Путін оголосив «великоднє перемир’я» з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня.
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна готова до дзеркальних кроків і що у РФ «є шанс не повертатися до ударів і після Великодня».
Однак згодом речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не буде продовжувати «великоднє перемир’я».