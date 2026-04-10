У Кремлі відкинули можливість перемир’я після Великодня

Пєсков знову повторював, що РФ нібито хоче не перемир’я, а сталого миру (Фото: Sputnik/Grigory Sysoev/Pool via REUTERS)

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не буде продовжувати « Великоднє перемир’я ».

Про це повідомила ВВС у п’ятницю, 10 квітня.

Зокрема Пєсков сказав, що РФ «хоче не перемир’я, а міцного, сталого миру». Речник Кремля також стверджував, що «мир може настати сьогодні», якщо президент України «візьме на себе відповідальність і ухвалить певне рішення».

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Про яке саме рішення йдеться, Пєсков не уточнив. Проте до цього він заявляв, що Україна повинна вивести свої війська з тих районів Донецької області, які росіянам досі не вдалося захопити.

Раніше російські пропагандистські агенції ТАСС і РИА Новости повідомили, що очільник держави-агресора Путін оголосив «Великоднє перемир’я» з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна готова до дзеркальних кроків і що у РФ «є шанс не повертатися до ударів і після Великодня».

30 березня Зеленський наголосив, що готовий до будь-якого формату припинення вогню, зокрема на Великдень.

31 березня спікер Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи пропозицію президента України про припинення вогню, заявив, що Росія «не побачила чітко сформульованої ініціативи».

3 квітня під час розмови з Папою Римським Левом XIV Володимир Зеленський зауважив, що країна-агресор перейшла до великодньої ескалації, адже після його пропозиції припинити вогонь вона атакувала Україну сотнями дронів і десятками ракет.

6 квітня Зеленський сказав про те, що Україна готова дзеркально припинити удари по енергетиці РФ, якщо та зупинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру.