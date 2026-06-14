Кирило Дмитрієв в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, 18 лютого 2025 року (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)

Спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв пов’язав затримання танкера російського тіньового флоту в Ла-Манші зі спробою відвернути увагу від міграційної кризи у Великій Британії.

У своїй публікації в соцмережі Х Дмитрієв, коментуючи заяву прем'єр-міністра Кіра Стармера про перехоплення судна російського тіньового флоту, зазначив, що Лондон, замість того, щоб вирішувати проблеми з мігрантами, нібито намагається «відволікти» Велику Британію ескалацією конфлікту.

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10 червня Дмитрієв закликав прибульців проявити всемогутність і переконати британського прем'єр-міністра добровільно покинути свій пост.

«Дорогі інопланетяни, поки ви готуєтеся до контакту з людством, будь ласка, проявіть свою всемогутність і доброту, переконавши Кіра Стармера піти у відставку», — написав спецпредставник Володимира Путіна.

На його думку, такий крок нібито здатний подарувати надію всій західній цивілізації, яка зараз, згідно з переконаннями Дмитрієва, переживає системну кризу.

Велика Британія вперше затримала танкер тіньового флоту РФ — що відомо

У неділю, 14 червня, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив про перехоплення танкера тіньового флоту Росії, який намагався пройти через протоку Ла-Манш.

Стармер заявив, що операція пройшла успішно, і додав, що це ще один удар по РФ.

В операції брали участь літаки Морської авіаційної групи, літаки RAF P-8, а також авіаносці HMS Sutherland і HMS Ledbury.

У заяві Міністерства оборони йдеться, що судно Smyrtos буде затримано і перебуватиме під наглядом біля південного узбережжя Англії, поки триває розслідування.

Там також заявили, що тіньовий флот РФ, який налічує понад 700 суден і відповідає за перевезення 75% російської нафти, що перебуває під санкціями, є найважливішою лінією постачання для Кремля.

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Згідно з даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, танкер Smyrtos «задіяний в експорті російської нафти/нафтопродуктів переважно з березня 2025 року з російського порту Козьміно Тихоокеанського регіону».

З лютого 2025 року власником і комерційним менеджером танкера є компанія Daira Shipping Ltd, яка зареєстрована на Сейшельських островах.

Судно перебуває під санкціями ЄС, Швейцарії, Великої Британії, України, Канади.