Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відмовив президенту США Дональду Трампу у відправці військових кораблів до Ормузької протоки для допомоги у її розблокуванні, повідомляє The Telegraph .

Міністр енергетики Британії Ед Мілібенд заявив, що уряд «активно вивчає» можливі заходи для відновлення судноплавства в протоці, але відмовився дати чіткі обіцянки.

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Як зазначає The Telegraph, міністри розглядають можливість відправки безпілотників для пошуку мін в Ормузькій протоці, але наразі не готові відправляти військові кораблі.

Очікується, що 16 березня Стармер виступить зі зверненням до британців, щоб оголосити про виділення 50 млн фунтів стерлінгів на допомогу сім'ям, які найбільше постраждали від зростання рахунків за енергоносії.

Однак цю допомогу нададуть лише мільйону домогосподарств, які використовують мазут для опалення, переважно у сільських районах Північної Ірландії.

The Telegraph припускає, що відмова Великої Британії надіслати військові кораблі загрожує загостренням конфлікту між Стармером і Трампом.

Увечері 15 березня прем'єр Британії провів телефонну розмову з Трампом, під час якої вони обговорили важливість відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.

14 березня президент США висловив надію, що кілька країн, зокрема Китай, Франція, Японія, Південна Корея та Велика Британія, відправлять свої кораблі до Ормузької протоки для забезпечення її розблокування.

16 березня Трамп заявив, що на НАТО чекає «дуже погане» майбутнє, якщо союзники по Альянсу не допоможуть США забезпечити безпеку в Ормузькій протоці.

«У нас є така річ, як НАТО. Ми були дуже добрими. Ми не мусили допомагати їм з Україною. Україна знаходиться за тисячі миль від нас… Але ми допомогли їм. Тепер подивимося, чи допоможуть вони нам. Бо я давно казав, що ми будемо поруч з ними, але вони не будуть поруч з нами. І я не впевнений, що вони будуть поруч», — сказав він.

Американський президент також зазначив, що США обговорюють патрулювання Ормузької протоки із сімома країнами.

Ормузька протока залишається фактично заблокованою через війну на Близькому Сході, зокрема, через мінування та іранські удари. Вона є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти та скрапленого природного газу (до 20% глобальних постачань), що з'єднує найбільших виробників вуглеводнів у Перській затоці, таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Катар, Кувейт та ОАЕ, з Оманською затокою та Аравійським морем.