Стармер після відставки може претендувати на посаду генсека НАТО — Observer

28 червня, 16:52
Кір Стармер зацікавився посадою генсека НАТО, яка стане вакантною у 2028 році (Фото: Handout via REUTERS)

Кір Стармер зацікавився посадою генсека НАТО, яка стане вакантною у 2028 році (Фото: Handout via REUTERS)

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який йде у відставку, розглядає можливість обійняти посаду генерального секретаря НАТО. 

Про це повідомило видання Observer у неділю, 28 червня.

Посада генсека НАТО стане вакантною у 2028 році, і видання зазначає, що Стармеру знадобиться «стабільна підтримка уряду». Ухвалення рішення про призначення нового генерального секретаря Альянсу потребує одностайної згоди усіх країн-членів НАТО.

Реклама

Уряди країн, що входять до складу Альянсу, пропонують власних претендентів — зазвичай це колишні прем'єр-міністри, президенти або міністри оборони чи закордонних справ. Зокрема чинний генсек Марк Рютте до призначення обіймав посаду прем'єр-міністра Нідерландів.

Observer також зазначає, що прихильники Стармера вже доклали чимало зусиль, аби довести його авторитет на саміті G7 у червні. Також видання називає відносини Стармера з президентом України Володимиром Зеленським «настільки близькими, що вони інколи випадково телефонують одне одному» (маючи на увазі так званий pocket dial, коли телефон здійснює виклик на номер, який часто зустрічається в історії дзвінків).

Читайте також:
Від «містера Дарсі» до «Мідаса навпаки». Чому пішов Кір Стармер — BBC News Україна

22 червня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив, що йде з посади очільника Лейбористської партії. Він поступиться посадою прем'єра після обрання нового лідера лейбористів.

Так само 22 червня новообраний депутат британського парламенту Енді Бернем підтвердив, що висуне свою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра замість Кіра Стармера.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Велика Британія Вибори генсека ООН Генсек ООН Кір Стармер

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies