Кір Стармер зацікавився посадою генсека НАТО, яка стане вакантною у 2028 році (Фото: Handout via REUTERS)

Про це повідомило видання Observer у неділю, 28 червня.

Посада генсека НАТО стане вакантною у 2028 році, і видання зазначає, що Стармеру знадобиться «стабільна підтримка уряду». Ухвалення рішення про призначення нового генерального секретаря Альянсу потребує одностайної згоди усіх країн-членів НАТО.

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Уряди країн, що входять до складу Альянсу, пропонують власних претендентів — зазвичай це колишні прем'єр-міністри, президенти або міністри оборони чи закордонних справ. Зокрема чинний генсек Марк Рютте до призначення обіймав посаду прем'єр-міністра Нідерландів.

Observer також зазначає, що прихильники Стармера вже доклали чимало зусиль, аби довести його авторитет на саміті G7 у червні. Також видання називає відносини Стармера з президентом України Володимиром Зеленським «настільки близькими, що вони інколи випадково телефонують одне одному» (маючи на увазі так званий pocket dial, коли телефон здійснює виклик на номер, який часто зустрічається в історії дзвінків).

22 червня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив, що йде з посади очільника Лейбористської партії. Він поступиться посадою прем'єра після обрання нового лідера лейбористів.

Так само 22 червня новообраний депутат британського парламенту Енді Бернем підтвердив, що висуне свою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра замість Кіра Стармера.