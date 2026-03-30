Британія заявила про «абсолютно неприйнятні» звинувачення після висилки свого дипломата з РФ

Велика Британія відреагувала на висилку свого дипломата з Росії (Фото: Pexels / Rodrigo Santos)

Велика Британія заявила, що звинувачення Росії на адресу її дипломатів є «абсолютно неприйнятними» після того, як Федеральна служба безпеки вислала одного з них із країни .

Про це повідомляє BBC у понеділок, 30 березня.

Міністерство закордонних справ Великої Британії зазначило, що Лондон не терпітиме «залякування» своїх дипломатів або їхніх сімей.

Реклама

Раніше ФСБ Росії заявила про висилку британського дипломата Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардуса з країни за нібито економічне шпигунство. Він «повинен» покинути країну протягом двох тижнів.

У ФСБ заявили, що другий секретар посольства Великої Британії в Москві був позбавлений акредитації.

Там стверджують, що дипломат намагався «отримати конфіденційну інформацію під час неформальних зустрічей із російськими експертами у сфері економіки». Доказів росіяни традиційно не надали.

Російські спецслужби також вигадали, що дипломат під час отримання дозволу на в'їзд до Росії «навмисно вказав неправдиві дані, чим порушив російське законодавство».

10 березня 2025 року ФСБ звинуватила двох британських дипломатів у «розвідувально-підривній роботі». Їх змусили покинути РФ протягом двох тижнів.