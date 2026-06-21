Щоб допомогти бити по Москві. Велика Британія проводить випробування нових ракет, які будуть передані Україні — The Telegraph

Дим у Москві після масштабної атаки БПЛА 18 червня 2026 року (Фото: SOCIAL MEDIA/via REUTERS)

Велика Британія випробувала нову зброю дальнього радіусу дії. У найближчому майбутньому її можуть поставити Україні, що дозволить Силам оборони завдавати ударів по столиці країни-агресорки РФ — Москві .

Про це пише британська газета The Telegraph.

Випробування було проведено на Гебридських островах. Зазначається, що це озброєння здатне вражати цілі на відстані понад 300 миль (близько 500 кілометрів).

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Експериментальні ракетні системи оснащені боєголовкою вагою 250 кілограмів і, як зазначає видання, потенційно можуть досягти Москви.

Міністерство оборони Великої Британії поставило перед компаніями завдання створити ракети, здатні розвивати швидкість понад 370 миль на годину (близько 600 кілометрів на годину), за ціною близько 400 тисяч фунтів стерлінгів за одиницю. При цьому темпи виробництва мають становити 20 одиниць на місяць.

У лютому минулого року було подано близько 27 заявок від представників галузі, після чого шість компаній країни отримали контракти на суму близько 5 мільйонів фунтів стерлінгів кожна на створення прототипів для випробувань. До грудня залишилося лише три постачальники, серед яких компанія MBDA UK, що виробляє крилаті ракети Storm Shadow, а також два малих і середніх підприємства — MGI Engineering і Rotron Aerospace.

Як пише The Telegraph, під час запусків на Гебридських островах усі системи функціонували справно, незважаючи на низку незначних технічних неполадок. Зазначається, що вони були очікуваними і будуть усунені.

Зараз триває другий етап проєкту Brakestop, у ході якого компаніям виділили додаткові контракти. Йдеться про близько 15 мільйонів фунтів стерлінгів.

Велика Британія розраховує, що поставить Україні першу з нових систем протягом року.

У найближчі місяці випробування ракет будуть продовжені.

Наймасштабніша атака БПЛА на Москву — що відомо

Уранці 18 червня Москву масовано атакували сотні безпілотників, лунали вибухи, у Мережі публікували кадри масштабних пожеж.

Згодом Сили оборони України підтвердили повторне за останні дні ураження найбільшого у Москві НПЗ, що розташований у районі Капотня — за 15 км від Кремля. На заводі виникли пожежі щонайменше у п’яти місцях, Москву затягнуло чорним димом.

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Президент України Володимир Зеленський назвав удар по Московському НПЗ відповіддю на атаку РФ на Києво-Печерську лавру.

Інфографіка: NV

РосЗМІ писали, що це найбільша атака на російську столицю від початку війни. В усіх московських аеропортах вводили обмеження на виліт та прийом літаків.

Це була друга атака на Московський НПЗ за останні два дні. 16 червня дрони СБУ пошкодили «серце заводу» — ключову установку первинної переробки нафти. Після минулої атаки безпілотників московський завод зупинив роботу.

19 червня Москву знову атакували десятки безпілотників, місцева влада заявляла про падіння «уламків».