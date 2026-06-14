Україна відреагувала на перше затримання Великою Британією танкера тіньового флоту РФ

У своїй публікації, розміщеній у соцмережі Х, Сибіга наголосив, що російський тіньовий флот є інструментом війни.

«Кожне зупинене таке судно означає менше грошей для російської воєнної машини. Перекриття цих доходів допомагає зменшити здатність Росії фінансувати ракетні та дронові атаки на українські міста», — написав він.

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Сибіга також вказав на необхідність нарощувати тиск і усувати всі можливості, які дозволяють країні-агресорці Росії фінансувати свою війну.

Інфографіка: NV

Велика Британія вперше затримала танкер тіньового флоту РФ — що відомо

У неділю, 14 червня, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив про перехоплення танкера тіньового флоту Росії, який намагався пройти через протоку Ла-Манш.

Стармер заявив, що операція пройшла успішно, і додав, що це ще один удар по РФ.

В операції брали участь літаки Морської авіаційної групи, літаки RAF P-8, а також авіаносці HMS Sutherland і HMS Ledbury.

У заяві Міністерства оборони йдеться, що судно Smyrtos буде затримано і перебуватиме під наглядом біля південного узбережжя Англії, поки триває розслідування.

Там також заявили, що тіньовий флот РФ, який налічує понад 700 суден і відповідає за перевезення 75% російської нафти, що перебуває під санкціями, є найважливішою лінією постачання для Кремля.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, танкер SMYRTOS «задіяний в експорті російської нафти/нафтопродуктів переважно з березня 2025 року з російського порту Козьміно Тихоокеанського регіону».

З лютого 2025 року власником та комерційним менеджером танкера є компанія Daira Shipping Ltd, яка зареєстрована на Сейшельських островах.

Судно перебуває під санкціями ЄС, Швейцарії, Великої Британії, України, Канади.