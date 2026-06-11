Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі подав у відставку через незгоду з урядом Стармера

11 червня, 14:56
Британський міністр оборони Джон Гілі заявив про відставку (Фото: Kin Cheung/Pool via REUTERS)

Британський міністр оборони Джон Гілі заявив про відставку (Фото: Kin Cheung/Pool via REUTERS)

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі подав у відставку і пояснив це розбіжностями з чинним прем’єром Кіром Стармером та його урядом. 

Про це сам Гілі повідомив у четвер, 11 червня.

В своєму дописі в Х він оприлюднив листа до очільника британського уряду, в якому заявив, що прем'єр-міністр Кір Стармер «не зміг, а Міністерство фінансів — не побажало виділити ресурси, необхідні країні для захисту в цей небезпечний час».

Реклама

Читайте також:
«Держборг росте на $10 тис на секунду». Що відбувається з економікою Великої Британії за премʼєра Кіра Стармера

Як зауважило Bloomberg, відставка Гілі занурює адміністрацію Стармера в нову кризу, а позиції прем'єра і так вже є дуже хиткими. Видання зазначило, що в разі перемоги на додаткових виборах мера Великого Манчестера Енді Бернема той складе серйозну конкуренцію Стармеру на посаді голови уряду.

Читайте також:
Стармер — не Черчилль. Чого хочуть виборці у Великій Британії

Як писало The Guardian, британське Міністерство фінансів чинило опір спробам прискорити збільшення витрат на оборону, оскільки міністри вели запеклу дискусію про те, як компенсувати дефіцит фінансування у розмірі 28 млрд фунтів стерлінгів (37 млрд доларів).

Читайте також:
Чотири міністри британського уряду пішли у відставку, оскільки Стармер відмовляється залишити посаду прем'єра

У своєму листі Гілі зазначив, що йому було представлено повну інформацію про фінансове врегулювання, яке його відомство мало отримати цього тижня. Проте він наголосив, що воно «сильно не відповідає актуальним вимогам оборони».

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Велика Британія Кір Стармер Відставка Оборона

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies