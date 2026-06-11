Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі подав у відставку через незгоду з урядом Стармера

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі подав у відставку і пояснив це розбіжностями з чинним прем’єром Кіром Стармером та його урядом.

Про це сам Гілі повідомив у четвер, 11 червня.

В своєму дописі в Х він оприлюднив листа до очільника британського уряду, в якому заявив, що прем'єр-міністр Кір Стармер «не зміг, а Міністерство фінансів — не побажало виділити ресурси, необхідні країні для захисту в цей небезпечний час».

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Як зауважило Bloomberg, відставка Гілі занурює адміністрацію Стармера в нову кризу, а позиції прем'єра і так вже є дуже хиткими. Видання зазначило, що в разі перемоги на додаткових виборах мера Великого Манчестера Енді Бернема той складе серйозну конкуренцію Стармеру на посаді голови уряду.

Як писало The Guardian, британське Міністерство фінансів чинило опір спробам прискорити збільшення витрат на оборону, оскільки міністри вели запеклу дискусію про те, як компенсувати дефіцит фінансування у розмірі 28 млрд фунтів стерлінгів (37 млрд доларів).

У своєму листі Гілі зазначив, що йому було представлено повну інформацію про фінансове врегулювання, яке його відомство мало отримати цього тижня. Проте він наголосив, що воно «сильно не відповідає актуальним вимогам оборони».