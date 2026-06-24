Стармер та його ймовірний наступник Бернем обговорили передачу влади, зустріч була «прохолодною» — The Guardian

24 червня, 12:34
Чинний прем'єр Великобританії Кір Стармер спілкувався з потенційним наступником Енді Бернемом доволі холодно (Фото: Ian Vogler/Pool via REUTERS/File Photo)

Чинний прем'єр Великобританії Кір Стармер спілкувався з потенційним наступником Енді Бернемом доволі холодно (Фото: Ian Vogler/Pool via REUTERS/File Photo)

Чинний прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрівся зі своїм потенційним наступником Енді Бернемом, щоб обговорити передачу влади. Атмосфера зустрічі була напруженою.

Про це написала The Guardian 23 червня з посиланням на інформацію інсайдерів у британському уряді.

Зустріч проходила поза офісом прем'єр-міністра на Даунінґ-стріт, 10. Вона тривала близько години і свідчила про доволі складні відносини між Стармером та Бернемом.

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«Кір [Стармер] неодноразово показував, що ставитиме інтереси країни на перше місце, але справедливості заради можна сказати, що зустріч не була найтеплішою. ​​Навіть дуже прохолодною», — заявили джерела видання.

Союзники Стармера повідомили, що він, попри «серйозну налаштованість» на упорядковану передачу влади, категорично відмовив Бернхему, який сподівався обійняти посаду у вересні і вимагав більше часу для підготовки уряду. Тому певна частина команди Бернема була незадоволена скороченим графіком.

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«Табір Бернема наполягав на тому, щоб йому дали більше часу. Але чому вони повинні говорити Кіру [Стармеру], що хочуть, щоб він пішов, а потім очікувати, що він керуватиме командою протягом потенційно складного літа?» — пояснив один зі співрозмовників The Guardian.

Стармер погодився, що його ймовірний наступник може провести переговори щодо доступу до державної служби, зокрема з секретарем Кабінету міністрів Антонією Ромео, перш ніж переїде на Даунінг-стріт.

Також він заявив, що хоче «розв'язати складні питання» протягом решти тижнів на посаді. Проте у пресслужбі Стармера наголосили, що до його відставки «не буде жодних нових важливих політичних чи бюджетних зобов’язань», які могли б зв’язати руки його наступнику.

Деякі депутати від Лейбористської партії налаштовані скептично щодо Бернема. «Він абсолютно непідготовлений і прямує до бурі», — наводить The Guardian висловлювання одного з них. Інший співрозмовник висловив думку, що Бернему «серйозно бракує компетенції» у питаннях зовнішньої політики та оборони.

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18 червня колишній мер агломерації Великого Манчестера Енді Бернем здобув перемогу на вирішальних довиборах в окрузі Мейкерфілд, і це відкрило йому шлях до боротьби за посаду прем'єра Великої Британії.

22 червня Бернем офіційно склав присягу як новий депутат-лейборист від округу Мейкерфілд.

Того самого дня, 22 червня, прем'єр-міністр Кір Стармер підтвердив свою відставку з посади голови Лейбористської партії. Він залишатиметься на посаді прем'єра до обрання нового лідера лейбористів, якого призначать у середині липня (якщо, крім Бернема, не буде інших кандидатів), або до кінця серпня (якщо ще один кандидат все ж таки з’явиться).

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Велика Британія Кір Стармер Енді Бернем

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