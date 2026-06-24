Про це написала The Guardian 23 червня з посиланням на інформацію інсайдерів у британському уряді.

Зустріч проходила поза офісом прем'єр-міністра на Даунінґ-стріт, 10. Вона тривала близько години і свідчила про доволі складні відносини між Стармером та Бернемом.

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«Кір [Стармер] неодноразово показував, що ставитиме інтереси країни на перше місце, але справедливості заради можна сказати, що зустріч не була найтеплішою. ​​Навіть дуже прохолодною», — заявили джерела видання.

Союзники Стармера повідомили, що він, попри «серйозну налаштованість» на упорядковану передачу влади, категорично відмовив Бернхему, який сподівався обійняти посаду у вересні і вимагав більше часу для підготовки уряду. Тому певна частина команди Бернема була незадоволена скороченим графіком.

«Табір Бернема наполягав на тому, щоб йому дали більше часу. Але чому вони повинні говорити Кіру [Стармеру], що хочуть, щоб він пішов, а потім очікувати, що він керуватиме командою протягом потенційно складного літа?» — пояснив один зі співрозмовників The Guardian.

Стармер погодився, що його ймовірний наступник може провести переговори щодо доступу до державної служби, зокрема з секретарем Кабінету міністрів Антонією Ромео, перш ніж переїде на Даунінг-стріт.

Також він заявив, що хоче «розв'язати складні питання» протягом решти тижнів на посаді. Проте у пресслужбі Стармера наголосили, що до його відставки «не буде жодних нових важливих політичних чи бюджетних зобов’язань», які могли б зв’язати руки його наступнику.

Деякі депутати від Лейбористської партії налаштовані скептично щодо Бернема. «Він абсолютно непідготовлений і прямує до бурі», — наводить The Guardian висловлювання одного з них. Інший співрозмовник висловив думку, що Бернему «серйозно бракує компетенції» у питаннях зовнішньої політики та оборони.

18 червня колишній мер агломерації Великого Манчестера Енді Бернем здобув перемогу на вирішальних довиборах в окрузі Мейкерфілд, і це відкрило йому шлях до боротьби за посаду прем'єра Великої Британії.

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22 червня Бернем офіційно склав присягу як новий депутат-лейборист від округу Мейкерфілд.

Того самого дня, 22 червня, прем'єр-міністр Кір Стармер підтвердив свою відставку з посади голови Лейбористської партії. Він залишатиметься на посаді прем'єра до обрання нового лідера лейбористів, якого призначать у середині липня (якщо, крім Бернема, не буде інших кандидатів), або до кінця серпня (якщо ще один кандидат все ж таки з’явиться).