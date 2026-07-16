Прем'єр Британії заявив, що бачить ознаки зміни настроїв у Москві (Фото: Stefan Rousseau/Pool via REUTERS)

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив , що країна виділяє £300 млн на спільний зі Швецією проєкт передачі Україні 15 нових літаків для посилення захисту українського неба.

Заяву він зробив у четвер, 16 липня, на спільній із президентом Володимиром Зеленським пресконференції в Києві, яку транслює Суспільне.

«Сьогодні ми йдемо далі», — заявив Стармер, оголосивши про виділення коштів на постачання літаків у партнерстві зі Швецією.

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За словами британського прем'єра, він бачить ознаки зміни настроїв у Москві: на його переконання, Путін був змушений визнати, що незаконна війна створює для нього серйозні проблеми всередині країни.

Виходячи з цього, Стармер вважає, що зараз найбільш слушний момент для посилення тиску на Росію.

Військова допомога Великої Британії — що відомо

Велика Британія також приєдналася до кредитної програми ЄС обсягом €90 млрд на підтримку України у 2026−2027 роках.

13 липня Стармер заявив, що після припинення вогню 25 країн будуть готові розмістити в Україні своїх військових для гарантування миру.

10 липня Bloomberg повідомляло, що ЄС має намір дозволити Україні закуповувати британську зброю за рахунок окремого кредиту в €60 млрд, наданого блоком на оборонні потреби.