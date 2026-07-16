Британія та Швеція передадуть Україні 15 літаків для захисту неба — Стармер
Прем'єр Британії заявив, що бачить ознаки зміни настроїв у Москві (Фото: Stefan Rousseau/Pool via REUTERS)
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що країна виділяє £300 млн на спільний зі Швецією проєкт передачі Україні 15 нових літаків для посилення захисту українського неба.
Заяву він зробив у четвер, 16 липня, на спільній із президентом Володимиром Зеленським пресконференції в Києві, яку транслює Суспільне.
«Сьогодні ми йдемо далі», — заявив Стармер, оголосивши про виділення коштів на постачання літаків у партнерстві зі Швецією.
За словами британського прем'єра, він бачить ознаки зміни настроїв у Москві: на його переконання, Путін був змушений визнати, що незаконна війна створює для нього серйозні проблеми всередині країни.
Виходячи з цього, Стармер вважає, що зараз найбільш слушний момент для посилення тиску на Росію.
Військова допомога Великої Британії — що відомо
Велика Британія також приєдналася до кредитної програми ЄС обсягом €90 млрд на підтримку України у 2026−2027 роках.
13 липня Стармер заявив, що після припинення вогню 25 країн будуть готові розмістити в Україні своїх військових для гарантування миру.
10 липня Bloomberg повідомляло, що ЄС має намір дозволити Україні закуповувати британську зброю за рахунок окремого кредиту в €60 млрд, наданого блоком на оборонні потреби.