Голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015−2019 роках Валерій Чалий в інтерв'ю Radio NV проаналізував законність вбивства аятоли Алі Хаменеї під час військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, а також озвучив, чи можливі подібні ліквідації з іншими лідерами країн.

— Якщо дуже примітивно окреслювати ситуацію, так світ розділився на два табори. Одні кажуть, що президент США Дональд Трамп робить те, на що не наважувалося багато президентів до нього — скинути бомби на злочинний режим в Ірані, ліквідувати всю верхівку треба було зробити доволі давно. Є інші, які кажуть про процедури і міжнародне право. Якщо подивитися на те, що зараз роблять США та Ізраїль, чи це відкриває якісь небезпечні двері?

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— Я третю позицію займу, спираючись на міжнародні правові рамки, які, сподіваємось, ще якось існують, на них посилаються.

Так от в мирний час це злочин.