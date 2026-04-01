У Німеччині розкрили нові деталі про ймовірного вбивцю Портнова: займався боксом і вирощував коноплі

Німецьке видання Die Zeit оприлюднило нові подробиці про українця, якого затримали в Німеччині за підозрою у вбивстві в Мадриді колишнього заступника голови Адміністрації президента України Андрія Портнова.

Про це йдеться в матеріалі від 31 березня.



За інформацією журналістів, після скоєння злочину в іспанській столиці українець Олександр втік до Німеччини. У квартирі підозрюваного в Гайнсберзі правоохоронці, за даними видання, знайшли не лише плантацію конопель, а й зброю, яку вважають імовірним знаряддям убивства Портнова. Водночас уповноважені органи не захотіли офіційно підтверджувати подробиці ні затримання, ні самої справи.

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Die Zeit поспілкувалося з чоловіком, який називає себе найкращим другом Олександра А. у Гайнсберзі, а також з його орендодавцем і представниками органів влади в Німеччині та Україні. Із цих розмов видання зробило висновок, що підозрюваний міг виконати замовне вбивство як так званий «одноразовий агент» — дрібний злочинець, який має зв’язки в Москві.

У матеріалі також зазначається, що в Німеччині впродовж останніх років уже не раз затримували ймовірних «одноразових агентів» на замовлення Росії. Йдеться про людей без офіційного статусу співробітників спецслужб, яких вербують для короткострокових і ризикованих операцій.

За словами знайомих, у Німеччині Олександр не вирізнявся проросійськими висловлюваннями. Нібито про політику він не говорив узагалі, лише казав, що виступає проти війни.

Як пише видання, вранці він часто тренувався та займався боксом у фітнес-клубі, а після обіду ходив до мовної школи. Після складання іспиту він, за цими даними, планував працювати в охоронній компанії.

Вважається, що до Гайнсберга він приїхав ще у 2022 році, однак за цей час майже не зблизився з місцевими жителями і не мав стосунків. Після обіду він часто проводив час із другом на автовокзалі, сидячи на дерев’яній лавці біля зупинки.

Наразі він перебуває під вартою в Кельні та очікує на екстрадицію. Також повідомляється, що він відмовився від допомоги українського консульства.

Убивство Андрія Портнова — що відомо

21 травня 2025 року в Мадриді вбили ексрадника Віктора Януковича, колишнього першого заступника глави адміністрації президента України Андрія Портнова. ЗМІ повідомляли, що Портнова застрелив невідомий чоловік біля воріт Американської школи в престижному районі Посуело.

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22 травня іспанське видання El periodico написало, що Портнов отримав три кулі в голову і спину з короткоствольної зброї. Кілер стріляв у Портнова, коли той відвіз дітей до школи і сідав в авто.

28 травня видання Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела стверджувало, що Портнов під час останнього приїзду в Україну 17−19 травня 2025 року зустрічався із президентом Володимиром Зеленським, тодішнім главою ОП Андрієм Єрмаком і його заступником Олегом Татаровим.

25 лютого Національна поліція Іспанії повідомила про затримання підозрюваного у вбивстві Портнова. Арешт відбувся в німецькому місті Гайнсберг за співпраці з групою спеціальних операцій Федерального управління кримінальної поліції Німеччини.

26 лютого стало відомо, що Німеччина розглядає питання про екстрадицію підозрюваного у вбивстві Портнова.

27 лютого видання Українська правда з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомило, що в убивстві Портнова підозрюють трьох осіб — зокрема уродженця Донецької області Олександра Азізова та його брата Вілі.

3 березня журналісти проєкту Схеми (Радіо Свобода) повідомили, що Азізов на момент скоєння злочину в травні 2025 року отримував зарплату як техпрацівник у московській клінінговій компанії Шанс.



