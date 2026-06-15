«Абсолютне зло». Залужний прокоментував нічний удар РФ по Києву та показав наслідки, які «має бачити весь світ»

Пожежа в Успенському соборі на території Києво-Печерської лаври внаслідок російського удару, Київ, 15 червня 2026 року (Фото: ДСНС Києва / Telegram)

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний прокоментував масований удар РФ по Києву у ніч проти 15 червня, наголосивши, що наслідки атаки «має бачити весь світ».

Залужний у своєму дописі, розміщеному у Telegram, підкреслив, що українська столиця пережила «ще одну важку ніч».

«Так виглядає „русскій мір“. Абсолютне зло», — підкреслив він, публікуючи кадри з наслідками влучань.

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Ексголовком наголосив, що російські загарбники знищують все українське цілеспрямовано.

«Знову загиблі та постраждалі. Знищені квартири та будинки. Спалені авто. І палаюча Києво-Печерська лавра. Черговий доказ свідомого знищення всього українського. Це має бачити весь світ, щоб ще більше допомогти», — пише Залужний.

В іншому випадку, попередив ексголовком ЗСУ, зло буде поширюватись далі.

Залужний також висловив співчуття родинам загиблих й постраждалих та подякував тим, хто рятує й захищає.

У ніч проти 15 червня Росія масовано атакувала Київ. Зокрема, ворог завдав навмисного подвійного удару по Києво-Печерській лаврі, в Успенському соборі спалахнула пожежа. Також удару завдано по кіностудії ім. Олександара Довженка.

Пошкодження та пожежі зафіксовані майже в усіх районах міста. Аварійно-рятувальні служби працюють на близько 50 локаціях, повідомляв мер міста Віталій Кличко.

Станом на 05:40 було відомо про чотирьох загиблих та 23 поранених у Києві, серед них — дитина.

Згодом начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що кількість потерпілих зросла до 30, серед них — двоє дітей 5 та 6 років.

Також зросла кількість загиблих. Одна з постраждалих, яка перебувала у тяжкому стані, померла у лікарні, повідомив Кличко.

Таким чином, унаслідок російської атаки в Києві загинули п’ятеро людей.

За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом під час нічного удару росіяни застосували 681 засіб повітряного нападу, ППО знешкодила 632 цілі.

Основний напрямок удару — Київ, констатували у ПС ЗСУ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків.