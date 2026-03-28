У РФ погрожують «заходами у відповідь», якщо Південна Корея передасть летальну зброю Україні
В Росії пригрозили Південній Кореї наслідками за допомогу Україні (Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina)
Заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що Москва вдасться до «заходів у відповідь», якщо Південна Корея передасть Україні летальну зброю, повідомляє Yonhap.
Руденко стверджує, що російська сторона через «різні канали зв’язку» неодноразово наголошувала на «неприпустимості постачання летальної зброї Україні», зокрема в рамках ініціативи PURL.
«В іншому разі двосторонні відносини між росією і Південною Кореєю можуть серйозно постраждати, і ми будемо змушені вдатися до заходів у відповідь. Я сподіваюся, що ми не будемо змушені цього робити», — сказав заступник глави МЗС РФ.
Yonhap нагадує, що з початку повномасштабного вторгнення Південна Корея надавала Україні лише нелетальну та гуманітарну допомогу.
В кінці лютого 2026 року Південна Корея оголосила про консультації з НАТО щодо різних способів підтримки України, одним з яких є можливість приєднатися до програми спільної закупівлі зброї для України (PURL).
У відповідь прессекретарка МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія може застосувати «право на помсту» та інші заходи, якщо Південна Корея долучиться до цієї ініціативи.
Однак, як зазначає Yonhap, навіть у разі приєднання Південної Кореї до PURL, Сеул може обмежитись лише придбанням нелетального обладнання.
Щодо ініціативи PURL, то 10 лютого видання NHK повідомило, що до неї планує долучитися Японія — зокрема у сфері постачання нелетального оборонного обладнання.
Ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) було створено влітку 2025 року як механізм швидкого постачання Україні американського озброєння і технологій за допомогою добровільних внесків країн-членів НАТО і партнерів.