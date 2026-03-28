У РФ погрожують «заходами у відповідь», якщо Південна Корея передасть летальну зброю Україні

Заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що Москва вдасться до «заходів у відповідь», якщо Південна Корея передасть Україні летальну зброю, повідомляє Yonhap .

Руденко стверджує, що російська сторона через «різні канали зв’язку» неодноразово наголошувала на «неприпустимості постачання летальної зброї Україні», зокрема в рамках ініціативи PURL.

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«В іншому разі двосторонні відносини між росією і Південною Кореєю можуть серйозно постраждати, і ми будемо змушені вдатися до заходів у відповідь. Я сподіваюся, що ми не будемо змушені цього робити», — сказав заступник глави МЗС РФ.

Yonhap нагадує, що з початку повномасштабного вторгнення Південна Корея надавала Україні лише нелетальну та гуманітарну допомогу.

В кінці лютого 2026 року Південна Корея оголосила про консультації з НАТО щодо різних способів підтримки України, одним з яких є можливість приєднатися до програми спільної закупівлі зброї для України (PURL).

У відповідь прессекретарка МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія може застосувати «право на помсту» та інші заходи, якщо Південна Корея долучиться до цієї ініціативи.

Однак, як зазначає Yonhap, навіть у разі приєднання Південної Кореї до PURL, Сеул може обмежитись лише придбанням нелетального обладнання.

Інфографіка: NV

Щодо ініціативи PURL, то 10 лютого видання NHK повідомило, що до неї планує долучитися Японія — зокрема у сфері постачання нелетального оборонного обладнання.

Ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) було створено влітку 2025 року як механізм швидкого постачання Україні американського озброєння і технологій за допомогою добровільних внесків країн-членів НАТО і партнерів.