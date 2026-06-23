Свириденко поїде на конференцію у Гданськ замість Зеленського, в МЗС пояснили чому (Фото: Юлія Свириденко﻿/Facebook)

Україна розраховує на успішне проведення Конференції з питань відновлення України у Ґданську. Про це у вівторок, 23 червня, в етері телемарафону Єдині новини заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

«Рішення, яке було ухвалено, що цього року очолить прем'єр-міністр делегацію України на цю конференцію- абсолютно виправдане. Воно спрямоване на те, щоб конференція залишалася у прагматичних, економічних, правильних рамках, без зайвої політизації і без скандалів «, — сказав він.

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За його словами, це зважений і правильний крок, оскільки захід має важливе значення для міжнародної підтримки відновлення України, адже очікується участь 58 урядових делегацій.

«І з польського боку — теж урядова, буде прем'єр Дональд Туск. І мені здається, що абсолютно логічно, шо з українського боку буде саме урядова делегація на дуже високому рівні. Тому розраховуємо, що конференція буде дуже успішною, попри такі недружні з боку президента Польщі [Кароля Навроцького]», — наголосив Тихий.

Раніше того ж дня премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що очолить українську делегацію на Конференції з відновлення України у польському Гданську.

За словами Свириденко, до складу української команди на Конференції увійдуть представники українського бізнесу, керівники державних компаній, представники громад з усієї країни та урядовці й парламентарі.

22 червня радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин заявив, що обговорення можливості поїздки Володимира Зеленського на Конференцію з відбудови України URC2026, проведення якої заплановане на 25−26 червня у польському Ґданську, ще триває. На запитання, чи вже прийняте рішення щодо візиту Зеленського на конференцію, Литвин відповів: «Ще аналізують».

16 червня видання Rzeczpospolita написало, що президент України Володимир Зеленський приїде до Польщі на Конференцію з питань відбудови України. Захід відбудеться 25−26 червня в Ґданську. Видання посилалося на ноту, отриману Міністерством закордонних справ Польщі щодо присутності Зеленського на цьому саміті.

Проте 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла, врученого в 2023 році. Навроцький заявив, що присвоєння одному з українських військових підрозділів назви на честь Героїв УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України».