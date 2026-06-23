«Будівля практично знищена». У Росії заявили про ракетний удар по крейдяному заводу в Бєлгородській області — фото

Заявлено як дим над територією крейдяного заводу в Олексіївці Бєлгородської області РФ внаслідок ракетного удару, 23 червня 2026 року (Фото: Пепел Белгород / Telegram)

В Олексіївці в Бєлгородській області країни-агресорки РФ, ймовірно, було завдано ракетного удару по крейдяному заводу.

Про це повідомляє Telegram-канал Пепел Белгород, публікуючи відповідні фото.

«Будівля заводу під час удару була практично знищена», — йдеться в коментарі до знімка.

Фото: Пепел Белгород / Telegram

Фото: Пепел Белгород / Telegram

Стверджується, що це вже другий удар по території Мелзавод ЭГА за останній час. 2 червня пожежа на підприємстві спалахнула внаслідок атаки БПЛА.

Реклама

Раніше 23 червня ракетну небезпеку оголосили у 14 регіонах Росії, повідомляли росЗМІ.

Згідно з відкритими даними, Мелзавод ЭГА займається видобутком та первинною обробкою нерудних корисних копалин. Основний напрямок діяльності підприємства — видобуток декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та сланців. Як додатковий вид діяльності вказаний видобуток і первинна обробка вапняку та гіпсового каменю.