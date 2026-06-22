Кремль відреагував на попередження Зеленського для Білорусі щодо ретрансляторів

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко та російський диктатор Володимир Путін на параді в Москві, 9 травня 2026 року (Фото: Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS)

Речник кремлівського режиму Дмитро Пєсков стверджує, що заяви президента України Володимира Зеленського на адресу Білорусі стануть предметом обговорення російського диктатора Володимира Путіна та його білоруського колеги Олександра Лукашенка.

Про це спікер Кремля сказав у понеділок, 22 червня, пише російське пропагандистське агентство Интерфакс.

«Дійсно, і ви знаєте, що Олександр Григорович (Лукашенко — ред.) про це говорив, у найближчій перспективі планує здійснити контакти. Це буде гарна можливість для того, щоб обговорити ці та інші питання», — сказав Песков, відповідаючи на питання, чи планують Путін і Лукашенко обговорити слова Зеленського.

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Песков у притаманній для кремлівської пропаганди манері назвав слова українського лідера «агресивною загрозою», «втручанням у внутрішні справи» та «посяганням на суверенітет» Білорусі.

19 червня президент Володимир Зеленський заявив, що у білоруського диктатора Олександра Лукашенка є тиждень на демонтаж ретрансляторів для російських дронів.

«У нього сьогодні на його вишках є ретранслятори — російські ретранслятори, білоруські. Яка нам різниця? На його території вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню, саме населенню. Там у нас немає зараз такого сильного фронту, де Україна і Білорусь. Вбивають там цивільних. Там ретранслятори на відповідних вишках», — заявив український лідер.

Зеленський закликав Мінськ демонтувати ретранслятори, інакше Україна зробить це самостійно.

«Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Чому я кажу тижня? Тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми», — сказав він.

Президент також додав, що Лукашенко може зупинити постачання нафтопродуктів, які РФ використовує для своєї армії.

20 червня Зеленський попередив, що Києву відомо про промислові об'єкти на території Білорусі, які допомагають російській армії.

Він повторив попередження, що у Білорусі є тиждень на демонтаж цього обладнання.

В інтерв'ю ТСН, яке вийшло в ефір 21 червня, Зеленський заявив, що його публічна вимога до Білорусі щодо демонтажу ретрансляторів, які допомагають коригувати російські атаки дронів по Україні, стала останнім кроком після тривалих непублічних попереджень.