В Кремлі заявили, що Трамп провів переговори з Путіним

Президент США Дональд Трамп зателефонував 9 березня диктатору РФ Володимиру Путіну — щоб «обговорити розвиток поточної міжнародної обстановки». Про це повідомив путінський помічник Юрій Ушаков, заявили пропагандисти з ТАСС.

Ушаков, зокрема, зазначив, що Путін «висловив Трампу міркування» щодо врегулювання воєнного конфлікту в Ірані — зокрема, «за підсумками своїх бесід із лідерами країн Перської затоки».

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Дональд Трамп згодом заявив, що провів «дуже хорошу розмову» з Путіним про війну в Україні та конфлікт на Близькому Сході.

За словами президента США, Путін «хоче бути корисним» у врегулюванні конфлікту на Близькому Сході.

«Я сказав: «Ви могли б бути більш корисним, якби покінчили з війною між Україною і Росією. Це було б більш корисно», — зазначив Трамп.

8 березня газета The New York Times у своєму матеріалі повідомила, що численні подібності між виправданням Вашингтоном війни в Ірані та заявами Москви щодо війни проти України підкреслюють ризики конфліктів з нечіткими цілями.

Автор публікації, зокрема, звернув увагу на слова міністра оборони США Піта Гегсета, який заявив: «Ми не розпочинали цю війну, але за президента Трампа ми її закінчуємо».

Подібну заяву робив російський диктатор Володимир Путін після початку повномасштабного військового вторгнення в Україну. «Ми не починали так звану війну в Україні. Навпаки, ми намагаємося її закінчити», — стверджував диктатор.

Війна Путіна стала катастрофічним наземним вторгненням у демократичну країну, тоді як війна Трампа проти Ірану стала бомбардувальною кампанією проти жорстокої теократії, що вбивала свій народ на вулицях, підсумували в NYT.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану — головне

28 лютого розпочалася спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю проти іранського режиму, яка дістала назву Рик лева в Ізраїлі та Епічна лють у США.

Інфографіка: NV

Після серії ударів і вибухів у столиці Ірану Тегерані та інших великих містах ізраїльські джерела повідомили про ліквідацію верховного лідера Алі Хаменеї. Уранці 1 березня його загибель підтвердили й іранські державні ЗМІ.

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У відповідь на атаку США та Ізраїлю Іран запустив балістичні ракети по самому Ізраїлю, а також Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

1 березня американський президент Дональд Трамп заявив, що війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів. Представник аятоли Хаменеї в Раді національної безпеки Ірану Алі Ларіджані 2 березня заявив, що Іран не буде вести переговори зі Сполученими Штатами.

6 березня Трамп заявив, що з Іраном не укладатимуть жодної угоди. Вашингтон очікує безумовної капітуляції близькосхідної країни.

Пізніше президент США заявив, що військова операція проти Ірану закінчиться тоді, коли той здасться або не зможе воювати.