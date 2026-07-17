Поки гинуть українці. Естонія закликала ЄС заборонити в'їзд до Шенгену російським військовим

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро закликав Європейський Союз посилити візову політику щодо громадян Росії. Естонія виступила з ініціативою внести російських учасників війни проти України до Шенгенського списку осіб, яким заборонений в’їзд.

Із такою заявою він виступив на засіданні Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ, яке відбулося у Дубліні, пише у п’ятницю, 17 липня, ERR з посиланням на пресслужба МВС Естонії.

Реклама

«Я погоджуюся з єврокомісаром Магнусом Бруннером, що зростання кількості туристичних віз, які видають громадянам Росії в нинішній ситуації, є абсолютно неприйнятним. Поки звичайні українці гинуть від ракетних ударів, не можна дозволяти громадянам держави-агресора відпочивати та займатися шопінгом у Європі так, ніби нічого не сталося», — заявив Таро.

Міністр зазначив, що, на думку Естонії, обмежувальні заходи мають діяти однаково на всій території Європейського Союзу та Шенгенської зони, а не залишатися лише рекомендаціями для окремих країн.

Таро наголосив, що чинна система має дозволяти гнучкіше запроваджувати обмеження. Зокрема, йдеться про можливість обмежувати видачу віз окремим категоріям громадян Росії, серед яких дипломати, власники службових паспортів, колишні та чинні учасники війни проти України, а також релігійні діячі, які підтримують російську агресію.

Крім того, обмеження можуть застосовуватися залежно від мети поїздки.

За словами міністра, чинні необов’язкові рекомендації щодо видачі віз громадянам РФ не дали бажаного результату.

«Необов'язкові заходи означають необов’язкові результати», — наголосив Таро.

Він також нагадав, що Естонія неодноразово попереджала європейських партнерів про загрозу, яку, на її думку, становлять російські військові, які брали участь у війні проти України. Після завершення бойових дій, вважає міністр, частина з них може шукати нові джерела доходу, зокрема через організовану злочинність або екстремістські структури.

Читайте також: Словаччина тимчасово припинила видачу шенгенських віз громадянам Росії

Естонія виступила з ініціативою внести російських учасників війни до Шенгенського списку осіб, яким заборонений в'їзд. За даними МВС, цю ініціативу вже підтримали Латвія, Литва та Чехія, а також позитивно оцінили Фінляндія, Швеція, Норвегія та Німеччина.

Реклама:

На думку Ігоря Таро, особам, які становлять загрозу для безпеки, необхідно обмежити не лише видачу віз, а й надання посвідок на проживання у країнах Європейського Союзу.

9 липня стало відомо, що Євросоюз обговорює звужений варіант пропозиції заборонити видачу віз російським військовим та ветеранам після заперечень з боку Франції та Італії.

Звужена версія обмежує заходи лише короткостроковими візами та стосується тих, хто безпосередньо брав участь у бойових діях в Україні. Заборона стане частиною 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну.