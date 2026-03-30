Війна на Близькому Сході. Іран звинуватив Україну в «активній участі в агресії», в МЗС відреагували

Дим над Тегераном (Іран) після ударів Ізраїлю та США, 1 березня 2026 року (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)

Відправлення Україною на Близький Схід експертів з протидії іранським дронам «є активною участю у військовій агресії проти Ірану», заявив постійний представник Ісламської Республіки в ООН Амір Саїд Іравані.

Про це пише NBC News у понеділок, 30 березня.

У листі, адресованому генсеку ООН Антоніу Гутеррешу та Раді Безпеки, який опублікувало інформагентство IRNA, Іравані заявив, що Україна своїми діями «сприяє чи допомагає у вчиненні міжнародно-протиправного діяння» та «має нести за це міжнародну відповідальність, згідно з міжнародним правом».

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Іравані назвав допомогу України країнам Близького Сходу «наданням оперативної та технічної допомоги, що безпосередньо сприяє застосуванню сили та актам агресії проти суверенітету та територіальної цілісності Ісламської Республіки Іран».

Речник МЗС України Георгій Тихий відреагував на таке звинувачення, наголосивши, що українські БпЛА ніколи не атакували Іран.

«Як зрозуміти, чи бреше представник іранського режиму? Якщо його губи рухаються — значить, бреше. З 2022 року Україну уразили майже 60 000 безпілотників, які Іран надав Росії. Жоден український безпілотник ніколи не уражав Іран. Цього брехуна давно треба було усунути разом з його режимом», — написав Тихий у соцмережі Х.

10 березня президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна направила на Близький Схід три команди експертів, які допомагатимуть боротися з іранськими дронами.

20 березня Зеленський уточнив, що на Близькому Сході перебуває 228 українських експертів. Вони працюють у таких країнах, як Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Кувейт та Йорданія.

27 березня Зеленський повідомив, що обговорив з українськими військовими експертами, які більш ніж тиждень працюють у Саудівській Аравії, ключові моменти щодо захисту неба.

Президент підкреслив, що українські експерти вже встигли суттєво поділитися своїм досвідом.

«Експертиза України унікальна — це визнають, і саме тому в наших технологіях і досвіді так усі зацікавлені», — зазначив він.