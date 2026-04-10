МЗС Ірану: переговори про завершення війни залежать від виконання США умов припинення вогню, зокрема в Лівані

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї (Фото: Міністерство закордонних справ Ірану)

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що можливість переговорів про завершення війни залежить від дотримання Сполученими Штатами умов припинення вогню , зокрема в Лівані.

Про це повідомляє CNN.

«Припинення війни в Лівані є невід'ємною частиною запропонованої Пакистаном угоди про припинення вогню, і, як чітко заявив прем'єр-міністр цієї країни, США зобов’язалися зупинити війну на всіх фронтах, включаючи Ліван», — заявив Багаї.

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Водночас США та Ізраїль наполягають, що припинення вогню в Лівані не входило до угоди.

Вночі проти 8 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що Сполучені Штати вже «досягли та перевищили всі військові цілі», а також «значно просунулися» у досягненні остаточної мирної угоди.

Згодом Верховна рада національної безпеки Ірану підтвердила угоду про двотижневе припинення вогню зі США.

Ізраїль також погодився призупинити бомбардування на час переговорів. Однак там заявили, що двотижневе перемир’я з Іраном не поширюється на війну в Лівані проти угруповання Хезболла.

Пізніше ізраїльські військові повідомили, що протягом 10 хвилин одночасно атакували понад 100 командних центрів та військових об'єктів Хезболли в Бейруті, долині Бекаа та на півдні Лівану.

Міністерство охорони здоров’я Лівану заявило, що щонайменше 303 людини загинули та 1150 отримали поранення внаслідок ізраїльських авіаударів по всій території країни в середу.

Загальна кількість загиблих у Лівані з початку ескалації 2 березня зросла до 1888, поранених — до 6092.

9 квітня терористичне угруповання Хезболла заявило, що завдало ракетного удару по Ізраїлю у відповідь на «порушення перемир’я» після ізраїльської атаки по Лівану.

Ввечері того ж дня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу доручив своєму кабінету якомога швидше розпочати прямі переговори з Ліваном. Вони будуть зосереджені на роззброєнні Хезболли та встановленні мирних відносин між двома країнами.

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За даними CNN, рішення Нетаньягу розпочати прямі переговори з Ліваном було ухвалене на прохання Дональда Трампа.