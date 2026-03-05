«Стане для них катастрофою». В Ірані заявили, що чекають на наземне вторгнення США

Іран чекає і готовий протистояти будь-якому наземному вторгненню американських військових, заявив у четвер, 5 березня, міністр закордонних справ Аббас Аракчі, повідомляє CNN .

«Ми впевнені, що зможемо протистояти їм, і це стане для них великою катастрофою», — сказав він в інтерв'ю телеканалу NBC News.

Міністр стверджує, що його країна зможе дати відсіч американським військам.

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«Коли я сказав, що ми чекаємо на них, це не означало, що ми чекаємо на продовження війни. Ні, але ми підготували себе до протистояння за будь-якого сценарію, за будь-яких обставин, будь-якої можливості, і ми знаємо, що впораємося з цим», — сказав він.

Він підкреслив, що Іран не просить про припинення вогню і не бачить жодних причин для переговорів зі США.

Аракчі наполягає на тому, що США «зазнали невдачі» у спробі здобути швидку перемогу та змінити режим в Ірані.

«Система працює. Командирів уже замінено, і Верховного лідера також незабаром буде замінено», — додав він.

4 березня Міністерство охорони здоров’я Ірану заявило, що в результаті ударів США та Ізраїлю понад 900 людей загинули і понад 6000 отримали поранення.

2 березня президент Дональд Трамп сказав, що не відкидає можливість відправки наземних військ США в Іран, якщо це буде необхідно.

Також в інтерв'ю для CNN він заявляв, що американські військові «розбивають в пух і прах» Іран, проте реально «велика хвиля» ударів «ще попереду».

За даними джерел The Washington Post, Трамп запропонував курдам «масштабну повітряну підтримку» для боротьби з Іраном.

Інфографіка: NV

28 лютого після старту операції США та Ізраїлю проти Ірану та вбивства високопоставлених чиновників країни Тегеран запустив ракети та дрони на Ізраїль, а згодом — на країни Перської затоки: про численні вибухи повідомлялося у Дубаї, Абу-Дабі (ОАЕ) та Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Також Іран атакував американські військові бази в Катарі, Бахрейні, Кувейті, Йорданії тощо.

В ОАЕ заявляли про іранську атаку сотнями ракет та дронів, було пошкоджено аеропорти, порти, американські консульства, цивільні об'єкти, повідомлялося про масштабні пожежі на нафтових об'єктах ОАЕ.

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4 березня Міністерство оборони Туреччини повідомило, що сили протиповітряної оборони НАТО збили балістичну ракету, яка була запущена з Ірану, пролетіла над Іраком та Сирією та рухалася в бік повітряного простору Туреччини. Уламки цілі впали в турецькій провінції Хатай, постраждалих та загиблих немає.

В Ірані 5 березня заявили, що не здійснювали ракетні запуски по «дружній» Туреччині, стверджуючи, що «поважають суверенітет країни».