Моджтабу Хаменеї, сина Алі Хаменеї, обрано новим верховним лідером Ірану

Асамблея експертів — орган, відповідальний за вибір нового верховного лідера Ірану — увечері 8 березня заявив, що ухвалив своє остаточне рішення. Через кілька годин, 9 березня за іранським часом, державні медіа Ірану повідомили, що наступником Алі Хаменеї став його син Моджтаба Хаменеї.

Оновлено 23:23 Близьке до КВІР агентство Fars повідомило, що верховним лідером Ірану обраний Моджтаба Хаменеї - 56-річний син ліквідованого Алі Хаменеї, другий з шести його дітей.

Реклама

Західні медіа, серед яких CNN та The Guardian, подають цю інформацію державних іранських ЗМІ як офіційне оголошення про те, що саме син Хаменеї став новим верховним лідером країни.

За кілька годин до цього низка членів Асамблеї експертів підтвердили, що остаточне рішення прийнято, однак не назвали імені нового духовного лідера Ірану.

«Визначено найбільш підходящого кандидата, схваленого більшістю Ради експертів», — заявив 8 березня Мохсен Хейдарі, член відбіркового органу, повідомило видання The Guardian із посиланням на іранське інформаційне агентство ISNA.

Інший член, Мохаммад Мехді Мірбагері, підтвердив у відео, опублікованому іранським інформаційним агентством Fars, що «було досягнуто твердої думки, яка відображає точку зору більшості».



The Washington Post із посиланням на напівофіційне іранське інформаційне агентство Mehr повідомило, що ще один член Ради експертів аятола Ахмад Алам аль-Ходад заявив: «Вибори щодо керівництва відбулися, і лідера визначено».

Крім того, іранські ЗМІ опублікували відео, на якому ще один член Ради експертів Хоссейналі Ешкеварі заявив не лише про обрання нового верховного лідера Ірану, а й про те, що його прізвище Хаменеї, повідомив канал CNN.

«Ім'я Хаменеї продовжить носити іранський лідер. Голосування проведено, і я сподіваюся, що його оголосить влада. Немає причин для хвилювання», — заявив він.

CNN пише, що це говорить про те, що верховним лідером буде оголошено Моджтабу Хаменеї, другого сина вбитого аятоли Алі Хаменеї.



Повідомлення про обрання нового верховного лідеру Ірану з’явились через кілька годин після того, як Армія оборони Ізраїлю попередила перед засіданням Асамблеї експертів, що «Ізраїль продовжуватиме стежити за будь-яким наступником і будь-ким, хто прагне призначити наступника», попереджаючи, що вона «не вагатиметься атакувати» будь-кого з десятків членів, які брали участь у зустрічі.



Реклама:

«Якщо в Ірану з’явиться новий лідер, це допоможе їм просувати війну проти нас. Відсутність лідера в Ірану ускладнює їм використання військової машини проти нас», — заявив 8 березня речник Армії оборони Ізраїлю Надав Шошані.

Водночас президент США Дональд Трамп ще до оголошення імені Хаменеї заявив, що новий верховний лідер Ірану «не протримається довго», якщо іранська сторона спочатку не отримає схвалення Білого дому.

Що відомо про наступника Алі Хаменеї

Як писало агентство Reuters, Моджтаба вважається прихильником жорсткого консервативного табору Ірану, як і його батько, і публічно підтримував жорстку політику щодо противників режиму і зовнішніх ворогів. Моджтаба Хаменеї ніколи офіційно не обіймав державних посад, але, як вважається, має закулісний вплив у політичному і силовому апараті та тісні зв’язки з КВІР. У 2019 році США запровадили проти нього санкції.

Моджтаба навчався у семінаріях міста Кум, ключового центру ісламської ідеології в Ірані, та є вихідцем із консервативних релігійних кіл Ірану. У цьому середовищі його батько відігравав помітну роль під час Ісламської революції та повалення шаха Мохаммеда Рези Пехлеві — іранського прозахідного монарха.

Син Хаменеї відомий своїми тісними зв’язками з Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР) — воєнізованим формуванням, яке було створене для «захисту завоювань революції» і стало найвпливовішою військовою силою в Ірані. Отримавши освіту, Моджтаба Хаменеї приєднався до лав КВІР наприкінці 80-х років і взяв участь в останньому періоді війни Ірану з Іраком (тривала у 1980−1988 роках).

Реклама:

Після того, як у 1989 році його батько став Верховним лідером Ірану, Моджтаба з роками нарощував свій залаштунковий вплив в іранському режимі під керівництвом Хаменеї.

Reuters із посиланням на власні джерела додає, що за останні 20 років Хаменеї-молодший «встановив тісні зв’язки з КВІР, що забезпечило йому додатковий вплив у політичному та безпековому апараті Ірану».

28 лютого 2026 року майже вся родина Хаменеї стала ціллю перших ударів Ізраїлю та США по Ірану. Окрім Алі Хаменеї, унаслідок цих атак загинула дружина Моджтаби Хаменеї, його син і мати.

7 березня повідомлялося, що ізраїльські представники служби безпеки вважають, що Моджтаба досі живий після того, як був атакований авіацією, але отримав поранення.

Про поранення Моджтаби Хаменеї повідомив також арабомовний телевізійний канал новин Саудівської Аравії Al Hadath. Інформації про те, наскільки важким було поранення, наразі немає.

Увечері 3 березня Iran International повідомив, що Моджтаба Хаменеї був обраний новим лідером Ісламської Республіки Іран. За інформацією видання, рішення ухвалили під тиском Корпусу вартових Ісламської революції.

4 березня NYT уточнило, що Моджтаба Хаменеї став головним кандидатом на посаду верховного лідера Ірану, але оголошення про це відкладають.

6 березня видання NYT повідомило, що Іран відкладає призначення наступника вбитого верховного лідера Алі Хаменеї з міркувань безпеки після погроз США та Ізраїлю.

Вранці 1 березня іранські державні ЗМІ підтвердили, що верховний лідер Алі Хаменеї загинув 28 лютого внаслідок ударів Ізраїлю та США. Як показали супутникові знімки, палац Алі Хаменеї був повністю зруйнований.

За словами військових чиновників в Ізраїлі, Хаменеї було вбито разом із сімома членами вищого керівництва іранських служб безпеки і близько десятка членів його сім'ї та близького оточення внаслідок майже одночасних ударів протягом 60 секунд.

Реклама:

5 березня Трамп заявляв, що має брати участь у виборі наступного лідера Ірану, а обрання сина ліквідованого Алі Хаменеї Моджтаби Хаменеї на цю посаду для нього не прийнятне.