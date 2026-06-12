У МЗС Ірану заявили, що угода зі США «ближча, ніж будь-коли»

В Ірані заявили про наближення угоди зі США (Фото: REUTERS/Pierre Albouy/File Photo)

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що США та Іран «ближчі, ніж будь-коли», до укладення домовленості , яка може покласти край війні. Про це іранський чиновник написав у своєму X у п'ятницю, 12 червня.

За його словами, узгодження меморандуму про взаєморозуміння — документу, навколо якого тривають переговори зі США — «ближче ніж будь-коли».

«До його фіналізації радимо ЗМІ утриматися від спекуляцій щодо змісту… Усі деталі будуть повідомлені громадськості у належний час», — додав він.

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Президент США Дональд Трамп перепостив заяву Аракчі у своїй соцмережі Truth Social.

11 червня президент США Дональд Трамп оголосив про «чудову угоду», яка може покласти край війні з Іраном, зазначивши, що її підписання очікується найближчими днями. Він заявив, що церемонія підписання документа, ймовірно, відбудеться в Європі за участю віцепрезидента Джей Ді Венса.

Згодом офіційне іранське агентство IRNA повідомило, що Іран не відмовлятиметься від контролю над Ормузькою протокою, а Сполучені Штати не братимуть участі в її майбутньому управлінні.

У ніч проти 11 червня США завдали нової хвилі ударів по Ірану та готували продовження бомбардувань. За даними Центрального командування США (CENTCOM), американські військові атакували низку цілей, пов’язаних із системами протиповітряної оборони, зв’язку та військового спостереження.

Своєю чергою корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) заявив, що вдарив 12 балістичними ракетами по місцю розташування американських винищувачів F-35, F-15 і F-16 в Йорданії.

Напередодні між США та Іраном сталася ескалація. Американські військові завдали ударів по іранських радарах і системах ППО після збиття американського гелікоптера AH-64 Apache в районі Ормузької протоки. У відповідь Тегеран заявив про ракетно-дронні атаки на американські цілі в регіоні, зокрема по об'єктах у Бахрейні. Незважаючи на нові удари, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон усе ще розраховує на укладення угоди з Іраном.