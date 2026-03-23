Іран заперечив переговори з США: ЗМІ дізнались, що стоїть за заявою Трампа

Тегеран відкинув повідомлення про будь-які прямі переговори з США . Міністерство закордонних справ назвало заяви про «продуктивний діалог» неправдою.

Повідомлення МЗС цитує іранське агентство Mehr.

Тегеран стверджує, що «заява президента США є частиною його стратегії, спрямованої на зниження цін на енергоносії та виграш часу для реалізації військових планів».

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«Країни регіону висувають ініціативи щодо деескалації напруженості, і наша відповідь на всі з них чітка: ми не є стороною, яка розпочала цю війну, і всі ці запити слід передати до Вашингтона», — йдеться в повідомленні.

Ізраїльський журналіст Барак Равід розповів, що стоїть за заявою Трампа щодо триваючих переговорів з Іраном про припинення війни, повідомляє Times of Israel.

Зазначається, що Єгипет, Пакистан і Туреччина відчайдушно намагалися виграти час до того, як закінчиться термін дії ультиматуму США щодо відкриття Ормузької протоки, зазначає Равід.

Учора їхні міністри закордонних справ розмовляли з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі та окремо — з спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом. Повідомляється, що вони обговорювали не лише пошук рішення щодо Ормузької протоки, а й повне припинення війни.

23 березня президент США Дональд Трамп доручив Пентагону відкласти удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на пʼять днів.

У своїй соцмережі Truth Social він написав, що США та Іран протягом останніх двох днів провели «дуже хороші й продуктивні переговори щодо повного й остаточного врегулювання воєнних дій на Близькому Сході». Трамп зазначив, що переговори продовжаться цього тижня.

Після заяви Трампа ціна на нафту марки Brent впала до 96 доларів за барель, хоча раніше вона досягала 114,43 долара. Крім того, індекс долара впав на 0,3%, хоча раніше демонстрував зростання на 0,6%. Ф’ючерси на американські акції підскочили більш ніж на 2%.

20 березня Трамп заявив, що США «дуже близькі до досягнення цілей» в Ірані і розглядають можливість згортання своїх військових зусиль на Близькому Сході.

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22 березня він сказав, що Сполучені Штати «стерли Іран з лиця землі» та виконали свої військові цілі раніше за графік.

Президент США також висунув Ірану 48-годинний ультиматум щодо відкриття Ормузької протоки, пригрозивши ударами по іранських електростанціях у разі відмови.