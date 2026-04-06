В Ірані ліквідовано главу розвідки КВІР, Ізраїль обіцяє вистежити всіх лідерів режиму «одного за одним»

В Ірані вранці в понеділок, 6 квітня, було ліквідовано генерала Маджида Хадемі, главу розвідки Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Про це йдеться в заяві КВІР, яку цитує агентство AFP.

У повідомленні не уточнюється, де саме було ліквідовано Хадемі.

Однак, зазначає агентство, рано вранці в понеділок по районах навколо Тегерана було завдано численних авіаударів.

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Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що Маджид Хадемі був ліквідований унаслідок ізраїльського удару.

«Іранські лідери живуть із відчуттям, що вони є мішенню. Ми продовжимо вистежувати їх одного за одним», — заявив він.

Генерал Маджид Хадемі очолив розвідку КСІР у червні 2025 року після того, як його попередник Мохаммад Каземі був ліквідований у Тегерані внаслідок ізраїльських авіаударів.

5 квітня президент США Дональд Трамп висунув новий ультиматум Ірану, давши Тегерану 48 годин на відкриття Ормузької протоки. Він різко висловився і пригрозив завдати ударів по електростанціях і мостах Ірану, якщо не буде угоди.

У Тегерані у відповідь заявили, що в разі подальших ударів США по інфраструктурі Ірану «врата пекла» відкриються вже для США та Ізраїлю. За даними CNN, Іран заявив, що повністю відкриє Ормузьку протоку тільки після компенсації країні фінансових збитків через війну.

6 квітня видання Axios повідомило, що США та Іран за допомогою посередників обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, яке може призвести до остаточного завершення війни.