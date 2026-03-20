Сполучені Штати перекидають на Близький Схід ще три військові кораблі та приблизно 2500 морських піхотинців.

Про це повідомляє інформагентство Associated Press з посиланням на джерела.

Один американський чиновник підтвердив, що USS Boxer та ще два десантних кораблі разом із приблизно 2500 морськими піхотинцями 11-го експедиційного загону морської піхоти прямують на Близький Схід зі свого порту приписки в Сан-Дієго.

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Двоє інших посадовців підтвердили розгортання кораблів. Однак співрозмовники не уточнили, куди вони прямують.

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Внаслідок авіаударів було ліквідовано верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї.

У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

6 березня іранські військові заявили, що завдали ракетного удару по американському авіаносцю USS Abraham Lincoln. За їхніми словами, це була вже друга атака, проте самі США інформацію не підтверджували.

11 березня президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном скоро закінчиться, тому що там, за його словами, «практично не залишилося цілей для ураження».

13 березня видання The Wall Street Journal написало, що, незважаючи на заклики радників припинити спецоперацію, Трамп планує продовжувати удари по Ірану та його союзниках. Тоді ж президент США заявляв, що американські військові завдали «одного з найпотужніших ударів в історії Близького Сходу» по військових об'єктах на іранському острові Харк.

Трамп стверджував, що внаслідок спецоперації Іран «повністю розгромлений».

Під час інтерв'ю для NBC News очільник Білого дому пояснив, що не готовий на даному етапі укласти угоду щодо припинення війни проти Ірану, тому що «умови поки що недостатньо хороші».

16 березня американський президент під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One сказав, що він ще не готовий оголосити перемогу у війні з Іраном — незважаючи на свої колишні заяви, що «США завдали країні нищівної поразки у військовому та економічному плані».

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18 березня влада Ірану заявила, що США та Ізраїль завдали удару по газовому родовищу Південний Парс у Перській затоці.

Того ж дня Іран атакував великі енергетичні об'єкти в сусідніх країнах Перської затоки. Іранськими ракетами було завдано удару по промисловій зоні Ras Laffan Industrial City в Катарі — головному енергетичному хабу цієї країни і найбільшому у світі центру зрідження природного газу.

19 березня Трамп застеріг Іран від подальших атак на Катар. Зокрема, він попередив про можливий підрив усього газового родовища Південний Парс.