Українські військові на позиції на лінії фронту у Дніпропетровській області, 23 травня 2026 року (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Україні вдалося зірвати російську інформаційну кампанію , яка мала переконати Захід у нібито неминучій перемозі РФ та краху українського фронту. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 25 червня.

Там зазначили, що заяви президента США Дональда Трампа та заступника держсекретаря США Джеремі Левіна від 24−25 червня свідчать про інше бачення ситуації. За їхніми словами, Україна зберігає перевагу на полі бою, що, на думку аналітиків, спростовує російські твердження про критичне становище українських сил.

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Крім того, в ISW звернули увагу на слова Левіна про те, що українські далекобійні удари по російській нафтовій інфраструктурі підвищують для Росії вартість ведення війни та змушують перекидати ресурси з фронту для захисту тилових об'єктів.

Аналітики також наголосили, що російська влада систематично перебільшує свої тактичні успіхи та поширює неправдиву інформацію в межах інформаційної кампанії, покликаної створити ілюзію неминучої перемоги Росії й схилити Україну та її партнерів до поступок під час переговорів.

Водночас, за оцінкою ISW, успішні удари України по військових об'єктах і енергетичній інфраструктурі на території Росії та на тимчасово окупованих територіях, а також тактичні успіхи українських військ на окремих напрямках узимку та навесні 2026 року руйнують цей російський наратив.

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Ситуація на фронті — що відомо

25 червня у Міноборони заявили, що у травні 2026 року Сили оборони України звільнили удвічі більше території, ніж за цей час окупувала Росія. Там також наголосили, що за належної підтримки партнерів нинішнє «вікно можливостей» може допомогти прискорити завершення війни.

24 червня президент Володимир Зеленський заявив, що операція України, зокрема щодо окупованого Криму, чітко прорахована. За його словами, Київ оперативно забезпечить умови, коли Москва буде змушена обрати мир, якщо партнери дадуть позитивну відповідь на оборонні запити.

9 червня президент Володимир Зеленський заявив, що військова ситуація для України є найсприятливішою за останні два з половиною роки, а Росія день за днем втрачає ініціативу на полі бою.