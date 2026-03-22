У Будапешті заперечують, що Росія пропонувала інсценувати замах на Орбана

Комунікаційний центр уряду Угорщини заявив, що інформація про підготовку росіянами інсценованого замаху на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана «є фейком».

Про це повідомляє 24.hu.

В уряді Угорщини заявили, що інформація від The Washington Post є неправдивою.

«Інформація The Washington Post є повністю фальшивою та має проукраїнський пропагандистський характер. Насправді, під час передвиборчої кампанії президент України Володимир Зеленський публічно погрожував смертю угорському прем'єр-міністру», — зазначили в уряді.

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Зеленський не погрожував Орбану смертю. На початку березня 2026 року президент України зробив заяву в контексті блокування Угорщиною чергового великого пакета допомоги ЄС Україні (близько 90 млрд євро).

«Сподіваємося, що одна особа в Євросоюзі не буде блокувати 90 млрд… Інакше — даємо адресу цієї особи нашим Збройним силам, нашим хлопцям. Нехай вони йому телефонують і спілкуються з ним своєю мовою», — заявив тоді Зеленський.

Угорщина сприйняла ці слова як завуальовану погрозу смерті. Пізніше Зеленський пояснив, що це був емоційний заклик до діалогу, а не реальна погроза, і що «дипломатичне мовчання» не допомагає.

21 березня видання The Washington Post із посиланням на джерела повідомило, що російська розвідка планувала інсценувати замах на угорського прем'єра Віктора Орбана, щоб підвищити його шанси на перемогу на парламентських виборах і зберегти вплив Москви в Угорщині.

15 березня на мітингу в центрі Будапешта, присвяченому Національному дню Угорщини, Віктор Орбан звинуватив Україну у втручанні у виборчу кампанію. Зокрема він стверджував, що Київ підтримує опозицію і ЄС у спробі усунути його з посади.

За даними видання Politico, Європейський Союз готується до різних сценаріїв дій щодо Угорщини залежно від результатів парламентських виборів, зокрема переобрання чинного прем'єра Віктора Орбана може спричинити більш жорстку політику.

12 квітня в Угорщині відбудуться парламентські вибори, які вважаються найсерйознішим викликом Орбану з моменту його приходу до влади 2010 року. Лідер опозиційної партії Тиса Петер Мадяр зараз випереджає Фідес Орбана в опитуваннях.