Президент Румунії висунув нового кандидата на посаду прем'єр-міністра

У неділю, 14 червня, президент Румунії Нікушор Дан висунув члена Національно-ліберальної партії (PNL) Адріана Вештя на посаду прем'єр-міністра після того, як попередній кандидат Еуджен Томак відмовився від свого мандата.

Про це повідомляє Digi24.

52-річний Вештя, голова окружної ради румунського повіту Брашов, отримав мандат на формування уряду замість радника президента Томака, який прагнув очолити уряд технократів, але не мав підтримки з боку партій у парламенті.

Реклама

«Еуджен Томак відкликав свій мандат сьогодні вранці, і тому я висуваю кандидатуру Адріана Вештя на посаду прем'єр-міністра. На даний момент очевидно, що політичне рішення є правильним», — заявив президент Румунії.

Дан подякував попередньому кандидату за готовність очолити уряд, а також висловив надію, що Вештя зможе покласти край урядовій кризі.

«Пан Адріан Вештя пройшов усі адміністративні етапи — він був успішним мером, він був успішним головою окружної ради, він був успішним міністром… Він категорично прозахідна людина, людина з цінностями, людина діалогу і, не в останню чергу, людина, яка довго працювала з бюджетами і несе відповідальність за бюджети. Тому я переконаний, що він успішно виконає це завдання», — заявив Дан.

Парламентські партії раніше заявляли, що уряд меншості буде «кращим», ніж уряд технократів.

Наступні парламентські вибори в Румунії відбудуться не раніше 2028 року.