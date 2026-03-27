В Угорщині ІТ-армію України звинуватили в шпигунстві за урядом Орбана: спільнота спростувала закиди

Комітет з національної безпеки парламенту Угорщини заявив про «скоординовану операцію за підтримки іноземних держав» за участю ІТ-фахівців, нібито пов’язаних з опозиційною партією Тиса.

Відповідний документ поширив у соцмережі X речник уряду Золтан Ковач.

Він стверджує, що особи, пов’язані з Тисою, підтримували контакти з представниками ІТ-армії України. Золтан також заявив, що фігуранти «хотіли придбати шпигунське програмне забезпечення та співпрацювати з хакерськими групами».

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За його словами, одна з цих осіб раніше фігурувала у кримінальних справах, пов’язаних із неправомірним використанням ІТ, тоді як інша — діяла за вказівкою «співробітника іноземної розвідки».

Згідно з документом, контррозвідка стежила за цими особами з 2023 року — задовго до заснування партії Тиса. У документі також стверджують про контакти з посольством України в Будапешті та спілкування через зашифровані канали.

Своєю чергою спільнота IT-армія України спростувала звинувачення та заявила, що має жодного стосунку до зазначених подій.

«Чергове диво угорського передвиборчого театру: якщо в кампанії бракує змісту, завжди можна витягнути з капелюха „український слід“. Цього разу в реквізит записали й IT ARMY, акуратно, цинічно, без найменшої поваги до фактів. Хоча б перед тим, як стряпати фейк, перевірили базове: IT ARMY відома DDoS-атаками, а не вигадками з цієї статті. Особливо коли вся вона стоїть на „неверифікованому“ звіті», — йдеться в повідомленні.

IT-Армія України — це спільнота українських IT-фахівців, яку створили наприкінці лютого 2022 року для боротьби з ворогом у інформаційному та кіберпросторі після російського вторгнення 24 лютого 2022 року. Про її створення оголосив тодішній міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

25 березня лідер угорської опозиційної партії Тиса Петер Мадяр заявив, що угорські спецслужби за вказівками прем'єр-міністра Віктора Орбана намагалися зсередини знищити ІТ-систему його партії перед виборами в Угорщині.

Так від відреагував на розслідування видання Direkt36 про обшуки у двох співробітників партії Тиса у липні 2025 року. Зазначалося, що правоохоронці розпочали слідчі дії після анонімного повідомлення про розповсюдження дитячої порнографії. Було вилучено численні електронні пристрої та приховані камери, на яких не знайшли слідів порнографії.

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Фігурантами обшуків стали 38-річний фахівець з ІТ-безпеки партії та 19-річний волонтер-айтівець, якого завербував невідомий чоловік на ім'я Генрі. У матеріалі сказано, що Генрі намагався підкупити юнака, щоб той створив лазівки у внутрішній ІТ-системі партії Тиса для її знищення.

За даними Direkt36, спецоперація мала на меті пошкодити або повністю знищити ІТ-систему опозиційної партії. Операцією могло керувати Управління захисту Конституції Угорщини.