Уряд Литви пішов у відставку після майже дев’яти місяців роботи

У вівторок, 23 червня, уряд Литви на чолі з прем'єр-міністеркою Інгою Ругінене подав у відставку після майже дев’яти місяців роботи.

Про це пише Delfi.

Під час засідання Кабінету міністрів Ругінене заявила, що цей день є складним, але водночас дає можливість оцінити результати роботи уряду за минулий рік.

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«Я неодноразово говорила міністрам, у тому числі й сьогодні вранці, що щиро задоволена командою, яка зараз сидить за цим столом. Мені здається, що попри всі труднощі нам справді є чим пишатися, і кожен із вас зробив вагомий внесок у добробут нашої держави та покращення життя людей», — сказала вона.

Очільниця уряду подякувала членам 20-го Кабінету міністрів за спільну роботу, відповідальність і готовність ухвалювати складні рішення у непростий період. За її словами, усі рішення були спрямовані на те, щоб люди в Литві почувалися безпечніше, жили краще та мали сильнішу державу.

Ругінене також побажала успіхів майбутньому уряду та зазначила, що нинішній Кабмін передає наступникам розпочату роботу з очікуванням, що її продовжать заради добробуту країни та її громадян.

17 червня повідомлялось, що у Литві уряд прем'єрки Інги Ругінене планує оголосити про відставку наступного тижня на тлі формування нової правлячої коаліції.