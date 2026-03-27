Велика Британія виділяє 100 млн фунтів для зміцнення української ППО

Уряд Великої Британії оголосив про термінове виділення додаткових 100 мільйонів фунтів стерлінгів (115 мільйонів євро) для посилення української протиповітряної оборони . Про це йдеться на сайті британського уряду.

Зазначається, що ці кошти будуть оперативно спрямовані на зміцнення захисту України від повітряних атак Росії, зокрема для забезпечення безпеки військ на передовій та критичної інфраструктури.

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З урахуванням цього пакету допомоги, Британія вже виділила 600 мільйонів фунтів стерлінгів (691 мільйон євро) на підтримку протиповітряної оборони України протягом останніх двох місяців.

«Україна продовжує мужньо захищатися від жорстоких атак Путіна, і я пишаюся тим, як Велика Британія посилює підтримку України для досягнення миру на їхніх умовах. Це забезпечить Україну життєво важливою протиповітряною обороною для захисту цивільного населення, міст та критично важливої ​​інфраструктури від невпинних атак Росії», — заявив британський міністр оборони Джон Гілі.

Уряд також уточнив, що це фінансування є частиною пакету допомоги в розмірі 500 мільйонів фунтів стерлінгів (576 мільйонів євро), оголошеного в лютому під час засідання Контактної групи з оборони України в Брюсселі.

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Цей пакет включав 150 мільйонів фунтів стерлінгів (172 мільйони євро) на ініціативу НАТО PURL, що дозволило оперативно доставити перехоплювачі ППО та понад 1000 легких багатоцільових ракет (LMM), виготовлених у Белфасті.

23 березня пресслужба посольства Німеччини в Україні повідомила, що Берлін профінансує виробництво 15 тисяч українських дронів-перехоплювачів STRILA для Національної гвардії України.

У лютому президент України Володимир Зеленський повідомив, що 2026 року армія отримає 10 тисяч дронів від першого німецько-українського спільного підприємства, розташованого в Німеччині.