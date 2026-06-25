Європейська омбудсменка Тереза Анжинью розпочала розслідування щодо голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн через її відмову надати доступ до повідомлень чату за участі європейських лідерів та президента України Володимира Зеленського. Про це свідчить лист до ЄК, надісланий минулого тижня, пише Berliner Zeitung .

Йдеться про секретний груповий чат, у якому обмінювалися повідомленнями канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, а також український президент. Про існування чату стало відомо у січні 2026 року.

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Євроомбудсменка перевіряє, чи не порушила Європейська комісія правила прозорості, відмовивши нідерландській організації Follow the Money у доступі до повідомлень. Тоді Комісія зазначала, що оприлюднення листування «завдало б шкоди міжнародним відносинам ЄС (та його держав-членів) із третіми країнами». Як писали ЗМІ, так звана Вашингтонська група обмінювалася думками, у тому числі щодо взаємодії з президентом США Дональдом Трампом.

«Я вирішила розпочати розслідування щодо того, як Комісія розглянула запит скаржника відповідно до законодавства ЄС про публічний доступ до документів», — написала Анжинью у листі.

До середини липня має відбутися зустріч між представниками Комісії та омбудсменкою. Розслідування, ймовірно, триватиме кілька місяців, пише Berliner Zeitung.

Європейську комісію вже неодноразово критикували у питаннях комунікації та архівування. Минулого року суд ЄС визнав, що Комісія неналежним чином розглянула запит газети New York Times щодо SMS-повідомлень між фон дер Ляєн та головою компанії Pfizer Альбертом Бурлою, пов’язаних із багатомільярдними контрактами на поставку вакцин під час пандемії Covid-19.

На початку червня Анжинью також визнала незаконним видалення SMS-повідомлення від Макрона до фон дер Ляєн щодо запланованої торгівельної угоди між ЄС та південноамериканським блоком Меркосур. Єврокомісія має забезпечувати архівування відповідної інформації, у тому числі SMS, сказано у матеріалі.

У квітні Кір Стармер підтвердив, що світові лідери мають WhatsApp-групи для обговорення різних питань, зокрема щодо України.