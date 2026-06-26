Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко підбила підсумки Конференції з відновлення України URC2026 , яка відбулася у Гданську. За її словами, під час заходу було укладено 160 угод на загальну суму понад 10 млрд євро.

Про це вона повідомила у своєму Telegram.

Серед ключових домовленостей — виділення першого траншу нового фінансового інструменту Європейського Союзу в розмірі 3,2 млрд євро, укладення угоди зі Світовим банком на 3,4 млрд доларів, запуск Європейського флагманського фонду реконструкції України та створення Ukraine Transport Support Fund.



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Також сторони погодили фінансування житлових програм на 140 млн євро, підписали угоду з Європейським інвестиційним банком щодо відновлення та захисту доріг у прифронтових регіонах і домовилися про нові партнерства у сферах оборонної промисловості та енергетики.

За словами прем'єр-міністерки, підсумки конференції підтверджують готовність європейських партнерів продовжувати підтримку України та реалізовувати спільні проєкти з її відновлення.