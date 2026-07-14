Подолали 1500 кілометрів. Українські дрони уразили останній великий «бензиновий» НПЗ Росії

У ніч проти 14 липня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих воєнно-економічних і військових цілей ворога. Зокрема, було уражено нафтопереробний комплекс Газпром нафтохім Салават у Республіці Башкортостан РФ.

Про це заявили у Генеральному штабі ЗСУ, підтвердивши ураження комплексу.

«Зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території підприємства. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються», — йдеться у повідомленні.

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У Генштабі ЗСУ також наголосили, що підприємство є одним із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів РФ.

Проєктна потужність переробки становить близько 10 млн тонн нафти на рік. Комплекс виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали й іншу продукцію, яка використовується для забезпечення потреб російської економіки та військової машини.

Крім того, вчергове було уражено НПЗ Афіпський у Краснодарському краї РФ.

Зафіксовано пожежу в районі підприємства. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються, додали в Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що Афіпський НПЗ має проєктну потужність близько 6,25 млн тонн нафти на рік та є одним із ключових нафтопереробних підприємств півдня країни-агресорки, забезпечуючи виробництво моторних палив і компонентів для потреб РФ. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Також у Генштабі заявили про ураження району перевантаження кораблів у районі Геленджика Краснодарського краю РФ, який використовується для перевалки нафти та забезпечення функціонування морської та військової логістики ворога.

Ступінь збитків та результати ураження уточнюються.

Крім того, уражено п’ять танкерів, п’ять суховантажів та рейдовий буксир в акваторії Азовського моря. Судна використовуються для транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, зазначилит у Генштабі.

Під удар також потрапив склад боєприпасів противника у окупованому Донецьку та логістичний хаб у окупованому Луганську.

Своєю чергою Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ, коментуючи атаку на Газпром нафтохім Салават, підкреслили, що цей комплекс, розташований в місті Салават (Республіка Башкортостан), був останнім великим виробником бензину, який ще не зазнав ударів у поточному році.

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«Місія проходила у взаємодії з підпільним повстанським рухом на території РФ Черная искра», — йдеться у повідомленні.

Як заявили у ССО ЗСУ, безпілотники, які подолали близько 1500 кілометрів, «успішно досягли своїх цілей». За попередніми даними, уражено критичну установку первинної перегонки нафти АВТ-6 та інші виробничі потужності заводу.

Раніше 14 липня повідомлялося, що у районі комплексу Газпром нафтохім Салават пролунала серія вибухів, після чого на місці спалахнула пожежа.

Також заявлялося, що у Краснодарському краї РФ після атаки дронів спалахнула пожежа в районі Афіпського НПЗ. Зазначалося, що пожежа виникла поблизу резервуарного парку.