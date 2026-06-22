«Ультиматум Зеленського». У Білорусі дуже бояться удару з боку України, Лукашенко в безвихідній ситуації — інтерв'ю NV

— Почнімо одразу з цього свіжого попередження від Зеленського. Він публічно звертається до Лукашенка, дає тиждень на демонтаж російських ретрансляторів. Каже, що якщо той цього не зробить, то це зробимо ми. Як офіційний Мінськ відреагував на цей ультиматум? І чи вірять у Білорусі, що Україна його виконає?

Реклама

— Офіційний Мінськ поки що ніяк не відреагував. Я вважаю, протягом тижня ми навряд чи почуємо якісь заяви з цього приводу. Але також я впевнений, що Лукашенко не прибере ретранслятори, нічого не робитиме з цього приводу. І після закінчення цього ультиматуму або десь близько до того він вкотре висловить щось різке, що не треба нам ставити умови, ми взагалі-то мирна країна (маю на увазі Білорусь за часів Лукашенка). І ми нічого не порушували, Росія — союзник, бла-бла-бла, ось таке все буде.

Читайте також: Кремль відреагував на попередження Зеленського для Білорусі щодо ретрансляторів

А отже, він знову перекине м’яч туди, у бік Києва. І вже Зеленський тоді розмірковуватиме, що з цим робити.