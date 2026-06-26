В останній день ультиматуму Зеленського Лукашенко полетів до Путіна

26 червня, 19:33
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вирушив до РФ в день закінчення «українського ультиматуму» (Фото: REUTERS/Turar Kazangapov)

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вирушив до РФ в день закінчення «українського ультиматуму» (Фото: REUTERS/Turar Kazangapov)

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у п’ятницю, 26 червня, вирушив до РФ зустрічатися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як повідомили білоруські провладні ресурси, Лукашенко і Путін обговорять «ключові питання порядку денного».

Олександр Лукашенко відправився до Росії наступного дня після того, як попросив посла РФ у Мінську Бориса Гризлова «не втягувати» Білорусь у війну з Україною.

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Також візиту передувала вимога президента України Володимира Зеленського демонтувати ретранслятори на території Білорусі, які допомагають коригувати російські дронові атаки по Україні.

19 червня Володимир Зеленський сказав, що дає Лукашенкові сім днів на демонтаж ретрансляторів. «Якщо він це не зробить, зробимо ми», — наголосив тоді президент України.

24 червня Володимир Зеленський заявив, що ретранслятори для наведення російських дронів у Білорусі припинили роботу з 22 червня. Він уточнив, що на той момент було ще невідомо, чи дійсно режим Лукашенка демонтував це обладнання.

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25 червня, після доповіді Служби зовнішньої розвідки України, Зеленський заявив, що Білорусь завершує будівництво дорожньої інфраструктури та об'єктів для зберігання боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів вздовж кордону з Україною. «Білорусь знає, які кроки потрібні з її боку для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена», — сказав Володимир Зеленський.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Володимир Путін Білорусь Олександр Лукашенко Володимир Зеленський

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