«Має право». В Єврокомісії відреагували на попередження Зеленського Лукашенку щодо ретрансляторів для російських дронів

В Єврокомісії зазначили й те, що Білорусь вдається до провокацій і проти ЄС (Фото: REUTERS/Ів Герман)

Європейська комісія повністю підтримала право України на самозахист у відповідь на попередження президента Володимира Зеленського на адресу білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Про це під час брифінгу в Брюсселі у понеділок, 22 червня, заявила речниця Єврокомісії Анітта Гіппер.

Коментуючи заяву українського лідера щодо необхідності демонтажу техніки, яка допомагає Росії вести обстріли, представниця Євросоюзу чітко підтвердила законність дій Києва.

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«Звичайно, Україна має право оборонятися. Ми можемо нагадати позицію ЄС щодо Білорусі: вона продовжує надавати сприяння російській військовій агресії проти України», — підкреслила Гіппер.

Вона також зазначила, що режим Лукашенка постійно вдається до провокацій і проти самого Європейського Союзу, зокрема регулярно порушуючи повітряний простір країн блоку та використовуючи штучні потоки нелегальної міграції як інструмент гібридного тиску.

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«Саме тому ЄС запровадив санкції проти режиму Лукашенка та залишається готовим до подальших заходів, доки влада Білорусі продовжує діяти подібним чином», — заявила речниця Єврокомісії.

Ультиматум Зеленського щодо Білорусі — що відомо

19 червня президент Володимир Зеленський висунув Олександру Лукашенку жорсткий ультиматум щодо демонтажу чотирьох ретрансляторів у Гомельській та Брестській областях. За даними української розвідки, ці пристрої коригують російські удари безпілотниками по Житомирській, Рівненській та Волинській областях.

20 червня 2026 року Зеленський попередив, що Києву також відомо про білоруські промислові об'єкти, які допомагають армії РФ, зокрема про нафтопереробну інфраструктуру, яка збільшила експорт бензину до Росії в 13 разів. Він повторив, що Мінськ має тиждень — до 28 червня — на демонтаж обладнання.

В інтерв'ю ТСН, яке вийшло в ефір 21 червня, Зеленський пояснив, що цей публічний ультиматум став останнім кроком після тривалих непублічних попереджень, які білоруська сторона проігнорувала.

У понеділок, 22 червня, на попередження Києва відреагували в Кремлі. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що вимоги Зеленського на адресу Білорусі стануть предметом термінового обговорення між диктаторами Володимиром Путіним та Олександром Лукашенком.