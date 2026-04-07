Чи готовий Трамп застосувати ядерну зброю проти Ірану: у Білому домі відповіли

У Білому домі заявили, що лише президент США Дональд Трамп має знати, які саме дії він вживатиме щодо Ірану. Про це речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала у коментарі AFP .

«Іранський режим має час до 20.00 за східним часом, щоб скористатися моментом і укласти угоду зі Сполученими Штатами», — заявила Левітт.

Цей коментар пролунав у відповідь на питання, чи готовий Трамп застосувати ядерну зброю, а також щодо повідомлень про припинення переговорів з Іраном.

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«Лише президент знає, як йдуть справи і що він робитиме», — додала Левітт.

Водночас раніше один з акаунтів Білого дому в соцмережі X заперечив припищення, що США можуть застосувати проти Ірану ядерну зброю. Такі припущення почали поширювати після заяви віцепрезидента США Джей Ді Венса в Угорщині про те, що США мають інструменти, які вони «досі не використали». У Білому домі заявили, що нічого в цій заяві не натякає на використання ядерної зброї, і назвали тих, хто поширював такі чутки, «повними ідіотами».

Протягом останньої доби Дональд Трамп озвучив низку нових погроз на адресу Ірану, заявивши, що готовий розпочати реалізацію своїх загроз вже цієї ночі, якщо його ультиматум щодо відкриття Ормузької протоки не буде виконано.

Зокрема, він заявив, що США можуть «знищити Іран за одну ніч» і за лічені години розбомбити всі мости та електростанції країни. Трамп також попередив, що у разі невиконання його вимог «ціла цивілізація загине».

Ультиматум, оголошений Трампом, спливає о 20:00 за східним часом США (03:00 8 квітня за Києвом).

У Тегерані у відповідь заявили, що в разі подальших ударів Сполучених Штатів по інфраструктурі Ірану «брама пекла» відкриється вже для США та Ізраїлю. За даними CNN, Тегеран заявив, що повністю відкриє Ормузьку протоку тільки після компенсації країні фінансових збитків через війну.

6 квітня видання Axios повідомило, що США та Іран за допомогою посередників обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, яке може призвести до остаточного завершення війни.

Того ж дня агентство Reuters із посиланням на джерела написало, що Іран відмовився від пропозиції щодо завершення війни зі США та Ізраїлем, у рамках якої Тегеран мав розблокувати Ормузьку протоку для припинення вогню.