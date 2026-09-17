Прем'єр Швеції Крістерссон подав у відставку після поразки на виборах

Крістерссон заявив, що результат виборів «міг ускладнити умови для формування нового уряду», оскільки різні партії роблять суперечливі заяви щодо своїх позицій (Фото: REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон подав у відставку після того, як офіційні результати підтвердили поразку його правоцентристського блоку на парламентських виборах минулої неділі.

Про це у четвер, 17 вересня, пише The Guardian.

Чотири лівоцентристські партії, найбільшою з яких є Соціал-демократична партія колишньої прем'єрки Магдалени Андерссон, перемогли з перевагою у 50 359 голосів, свідчать остаточні результати.

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У новому парламенті лівоцентристський блок матиме 176 місць, тоді як три партії коаліційного уряду Крістерссона разом зі шведськими демократами отримали 173 мандати. Очікувалося, що ультраправа партія Шведські демократи увійде до складу уряду після виборів.

У листі, опублікованому в соцмережі X, Крістерссон заявив, що результат виборів «міг ускладнити умови для формування нового уряду», оскільки різні партії роблять суперечливі заяви щодо своїх позицій.

«Тепер для того, щоб прем'єр-міністра було затверджено, а новий уряд міг отримати підтримку свого державного бюджету, знадобиться конструктивна відкритість партій у парламенті», — написав він.

За його словами, необхідно буде провести переговори з усіма партіями, щоб знайти шляхи подолання цих глухих кутів і створити умови для стабільного та ефективного уряду.

«Саме спікер парламенту керуватиме наступними кроками щодо формування нового уряду. Щоб ця робота могла розпочатися негайно, я цим прошу звільнити мене з посади прем'єр-міністра», — заявив Крістерссон.

Ультраправі партії у Швеції несподівано втратили підтримку. Найбільшу кількість голосів отримали соціал-демократи на чолі з експрем'єркою Магдаленою Андерссон.

Андерссон перед виборами обіцяла підвищити податки для банків і осіб із високими доходами, скоротити черги на медичне обслуговування та покращити показники успішності в школах.